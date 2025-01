O que está reservado para Oregon: é hora de o desenvolvimento do jogador eclipsar o portal de transferência como o modus operandi dos Ducks

As explosões eram inevitáveis ​​na economia expandida. futebol universitário Playoff quando 12 times chegaram à pós-temporada pela primeira vez. Certamente, ninguém esperava que o Oregon Ducks número um geral (e invicto) estivesse entre os eliminados do campo. Mas em uma derrota desigual por 41-21 para o estado de Ohio, Oregon parecia um cordeiro sacrificial.

Nos anos anteriores, Oregon teria estado na PCP. Ohio State teria sido eliminado como o time nº 6 com duas derrotas. Antes da década de 1990, os Ducks teriam simplesmente sido nomeados campeões nacionais da AP depois de terminar a temporada regular invictos e conquistar o Big Ten.

Os Buckeyes saíram com uma intensidade e fervor para os quais o Oregon simplesmente não estava preparado, assumindo uma vantagem de 34-0 e cruzando a linha de chegada. Foi o wide receiver calouro Jeremiah Smith quem causou o maior dano, com 187 jardas e dois touchdowns. Os fãs dos Ducks devem estar reclamando sabendo que ainda restam dois anos de batalhas contra o recruta nº 1 da classe de 2024. Quem pode ser o maior wide receiver calouro da história do futebol universitário?.

Agora, o foco se volta para a entressafra, enquanto Oregon tenta se reconstruir após a flagelação pública nas mãos de Ryan Day e dos Buckeyes. O quarterback finalista do Heisman, Dillon Gabriel, sai NFL depois da temporada. O mesmo ocorre com a maioria dos contribuidores da linha defensiva, potencialmente quatro atacantes e todo o corpo receptor.

A ascensão do Oregon à elite do futebol universitário sob o comando do técnico Dan Lanning foi rápida. É aqui que o programa deve ir a seguir.

mantenha o curso

O primeiro jogo da era Lanning foi um desastre total. O técnico dos Ducks teve problemas com o time que acabou de ajudar a vencer um campeonato nacional, o Georgia Bulldogs de 2022 perdeu por 49-3 e alguns no programa certamente sentiram que cometeram um erro ao confiar seu futuro a um jogador de 36 anos.

Na temporada passada, o então técnico do Washington, Kalen DeBoer, era dono do Lanning’s Ducks. Lanning fez algumas ligações agressivas que acabaram custando jogos ao Oregon quando os Huskies chegaram ao jogo do campeonato nacional. Oregon foi empurrado para o Sexto Ano Novo.

Tudo isso para dizer que Oregon passou por tempos difíceis repetidamente sob o comando de Lanning e viveu para contar a história. Por todas as métricas imagináveis, Oregon é um dos países mais saudáveis ​​e ricos – programas em esportes. Os Ducks têm um recorde fenomenal de 35-6 em três temporadas, incluindo 24-3 contra adversários da conferência. Oregon foi o único time a terminar a temporada regular invicto, já que os Ducks conquistaram um histórico Big Ten Championship.

Há muito o que limpar e a equipe do Ducks terá um período de entressafra inteiro para pensar no que deu errado. Mas embora o Oregon deva melhorar, muitas coisas deram certo. Alcançar o próximo nível requer ajuste, não transformação.

Continue construindo nas trincheiras

A linha ofensiva é o grupo de posição única mais difícil de atacar. Quando os Ducks lidaram com lesões no início da temporada, suas dificuldades no ataque desempenharam um papel importante em jogos disputados contra Boise State e Idaho. Eles finalmente se adaptaram e jogaram muito bem, mas uma frente motivada do estado de Ohio foi um desafio completamente diferente.

Contra o estado de Ohio, os Ducks permitiram obscenos 13 tackles para derrota e oito sacks. Nove passes foram interrompidos e Oregon correu para -26 jardas. Mesmo ajustando os sacos, os Ducks tiveram uma média de 1,6 jardas por carregamento. O estado de Ohio, em comparação, acertou seis jardas por carregamento. Apenas duas equipes cederam cinco sacks aos Buckeyes. Um deles foi Akron.

Os planos de linha ofensiva do Oregon foram prejudicados depois que o armador Matthew Bedford saiu durante a temporada no acampamento. Duas transferências entraram no time titular ao lado do astro esquerdo Josh Conerly, do centro calouro Iapani Laloulu e do guarda inconsistente Marcus Harper II. Depois das lesões, a profundidade não existia. Não há garantia de que Bedofrd teria girado a unidade, mas ela teria preenchido um buraco.

Após a temporada, prevê-se que quatro titulares desapareçam: três veteranos, mais Conerly, que provavelmente irá para a NFL. Bedford ficará ao lado de Laloulu se ganhar uma camisa vermelha médica. mas os Ducks olham para o portal novamente com os OTs Isaiah World (Nevada) e Alex Harkey (Texas State). Este é o momento em que o desenvolvimento também deve dar frutos. Ziyare Addison, signatário da linha interior da turma de 2025 Ele é apenas o segundo recruta da linha ofensiva entre os 100 melhores desde o cinco estrelas Conerly em 2022.

Apoiar o desenvolvimento

Lanning se tornou um sério rei dos portais no Oregon. Em 2024, ele contou com Gabriel, o cornerback Jabbar Muhammad, o atacante Jamaree Caldwell, o recebedor Evan Stewart e vários outros jogadores importantes. O grupo terminou como a segunda turma de transferência do país e ficou atrás apenas do estado de Ohio na nota média.

Quando a poeira baixou na temporada de 2024, o principal passador dos Ducks, quatro dos cinco principais líderes de jardas para todos os fins, dois dos três principais tacklers e quatro dos sete principais tackles para líderes de derrotas foram transferidos. Existem ótimas histórias de desenvolvimento, como os linebackers Bryce Boettcher e Teitum Tuioti, mas a maioria dos jogadores tem anos limitados no sistema.

O estado de Ohio teve alguns jogadores importantes ingressando no portal de transferências, incluindo o safety Caleb Downs e o quarterback Will Howard. Ainda assim, a grande maioria dos contribuintes passou vários anos no sistema e desenvolveu-se em conjunto.

Lanning é um dos grandes jovens treinadores do futebol universitário e construiu um elenco tremendamente impressionante. No entanto, os cinco times restantes no College Football Playoff foram construídos tendo o recrutamento no ensino médio como pilar de seu programa e o uso seletivo do portal para complementá-lo. Os Ducks assinaram três classes consecutivas entre os 10 primeiros e acumularam grupos consecutivos entre os quatro primeiros em 2025. Na próxima temporada, é hora de esse desenvolvimento se concretizar.

O quarterback será talvez o titular mais importante em 2025. Com Gabriel na NFL, o ex-transferido da UCLA Dante Moore é o próximo na fila. Enquanto estiver em transferência, Moore se tornará o primeiro quarterback a ficar de fora um ano antes de começar no Oregon sob o comando de Lanning. Seu desenvolvimento após uma temporada inconsistente de calouro com os Bruins será revelador.

Oregon fez seis transferências na turma de 2025 até agora. Embora o safety Dillon Thieneman e o defensive tackle Bear Alexander estejam preparados para serem grandes contribuidores, os jogadores que retornam devem desempenhar um papel maior.