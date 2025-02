O que isso significa ‘reaquecer o jargão dos nachos’? Tendência da Internet explicada

Um termo de gíria e tendência chamada “Nachos” ensaiam “ Ele tem feito muitas ondas em sites de mídia social como Instagram, X (anteriormente Twitter) e Tiktok. Isso ocorre porque muitos usuários de mídia social usam o termo em várias discussões on -line. Como tal, muitos usuários da Internet ficaram intrigados com o termo e agora estão curiosos sobre suas origens. Recentemente, as redes sociais viram várias palavras de jargão, como “Chuzz” e “UNC”, atiram em popularidade.

Então, qual é toda a raiva por trás da tendência “Nacho reaquecendo”? Aqui está o novo termo de gíria viral explorada.

O jargão de ‘reaquecer nachos’ se torna viral na internet

O termo do jargão de “reaquecer nachos” implica essencialmente que uma pessoa está tentando recriar ou imitar algo que outra pessoa já fez antes. Isso geralmente está relacionado às coisas que as celebridades ou influenciadores fazem, como quando uma pessoa tenta recriar ou imitar o trabalho ou a música de outra pessoa.

Este termo de gíria e seu significado derivam do significado literal do termo. No sentido literal, quando uma pessoa come nachos recém -cozida pela primeira vez, eles conhecem crocantes e deliciosos. No entanto, quando eles o recortam e consumem, será notavelmente obsoleto.

Por exemplo, os usuários foram às redes sociais para destacar como Benson Boone “reaqueceu” Nachos “, de Harry Styles, através de seu desempenho de” coisas bonitas “no Grammy de 2025. Aqui, Boone parecia inspirado pelos estilos através de suas roupas e sua performance .

Além disso, “reaquecer nachos” também pode significar quando uma celebridade como músico reinventa seu trabalho ou é inspirada em projetos anteriores para seu trabalho atual. Por exemplo, os fãs apontaram como Lady Gaga “reaqueceu seus próprios nachos” depois que ela deixou seu simples “abraço”. Isso ocorre porque eles acreditavam que o novo single lembrou projetos de Gaga anteriormente em sua carreira.

Este meme parece ter se originado de um viral 2023 Video Tiktok Do programa de televisão West Baddies. Aqui, o membro do elenco de Natalie Nunn era uma vista sutil, mas parecendo sutil, mas ansiosamente, mas ansiosamente, o prato de Nacho da garota de Runna que ela estava comendo.