O que James significa e a cena gigante de pêssego no paraíso?

Paraíso O episódio 1 foi lançado em Hulu e Disney+ em 26 de janeiro, e um dos componentes predominantes do episódio é o tópico do enredo que envolve James e o pêssego gigante. É provável que os espectadores estejam familiarizados com o livro infantil de 1961 em questão, escrito pelo autor britânico Roald Dahl. No entanto, sua importância na narrativa não é esclarecida até o final do episódio. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

Qual é o significado de James e o pêssego gigante no paraíso?

James e The Giant Peach são mencionados no início do episódio 1 do Paradise. Depois de retornar de uma corrida, Xavier Collins, de Sterling K. Brown, se prepara para o trabalho e chega à cozinha para descobrir que seus filhos, Presley e James, já começaram o café da manhã sem ele. Há uma piada de ida e volta, mas para quando Xavier descobre que James está lendo James e o pêssego gigante e que Presley foi quem lhe deu o livro.

Está muito implícito que há algo no livro que afeta Xavier. No entanto, não é até o final do episódio que aprendemos exatamente o que é. A narração do programa salta entre o passado e o presente, e a esposa de Xavier morreu antes dos eventos atuais. Como Xavier diz a Cal, sua esposa nomeou seu filho em homenagem ao personagem de James e ao pêssego gigante. Ela leu do livro para a barriga pelo resto da gravidez e ficou obcecada com o livro. Após sua morte, Xavier também ficou obcecado com o livro. Ele menciona que Dahl inicialmente queria nomear o livro James e a cereja gigante antes de decidir sobre Peach. Xavier diz a Cal para perguntar se sua esposa ainda teria nomeado seu filho depois que o livro chamado James e o gigante Peach.

A corrente subterrânea desta conversa é o fato de Xavier culpar Cal pela morte de sua esposa. Ainda não revelou muito sobre isso, no entanto, no episódio 3, James revela que sua esposa estava em uma cidade diferente quando o evento cataclísmico que eliminou a maior parte da humanidade ocorreu, e Cal não poderia levá -lo a um avião a ser transportado por paraíso . À medida que a série avança, é provável que aprendamos mais sobre sua morte.