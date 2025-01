O que Joe Alwyn disse sobre deixar Taylor Swift?

Quase dois anos após a separação pública, o ator Joe Alwyn saiu para compartilhar seus pensamentos sobre seu relacionamento anterior com Taylor Swift. Os dois começaram o romance algum tempo depois de Alwyn estrelar o filme de 2016, Billy Lynn’s Long Halftime Walk. O casal de celebridades parecia estar fazendo progressos constantes até confirmarem sua separação no início de 2023. No entanto, muitos fãs ainda estão interessados ​​​​em saber mais sobre o tempo que passaram juntos.

Aqui está o que Joe Alwyn tinha a dizer sobre seu relacionamento anterior com Taylor Swift e sua dinâmica atual.

Joe Alwyn disse que ‘mudou’ de Taylor Swift

enquanto conversava com o guardião Em entrevista recente, a estrela de 33 anos enfatizou que, como diz a entrevista, ela “deixou para trás” Taylor Swift. Ele então afirmou que as pessoas deveriam fazer o mesmo e deixar seu relacionamento no passado.

Falando sobre as opiniões dos fãs sobre seu relacionamento anterior com Taylor Swift, Joe Alwyn disse: “Isso é algo que outras pessoas podem fazer. Estamos falando de algo que já está na minha vida há algum tempo. Então isso é para outras pessoas. Isso é o que eu sinto.”

O veículo então questionou Joe Alwyn sobre o impacto de seu relacionamento com Swift em sua carreira. Alwyn deu uma resposta equilibrada a esta pergunta antes de explicar sua abordagem para lidar com coisas negativas. “Tentei me concentrar em controlar o que posso controlar”, disse ele. “E, desde o início, procurei focar nas coisas que são significativas para mim: amigos, família, trabalho, claro. Além do barulho, acho que fiz o que muitas pessoas públicas fazem, que é apenas tentar ignorá-lo. Do contrário, e se você permitir que todas essas outras coisas entrem, e se elas começarem a afetar você e seu comportamento, você estará vivendo de fora para dentro.”

Joe Alwyn e Taylor Swift terminaram seu relacionamento de seis anos em abril de 2023, com Pessoas relatando “diferenças em suas personalidades” como o motivo do rompimento. Desde então, Swift entrou em um romance com Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, que atualmente parece estar forte.