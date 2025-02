O que Lorne Michaels disse sobre o SNL?

Os fãs querem saber se o Criador Lorne Michaels está renunciando ao seu show de longo prazo Saturday Night Live (SNL). Antes do 50º aniversário do programa, Michaels fez um comentário sobre seu jogo de rumores, e seus últimos comentários forneceram uma sensação de esperança entre a base dos fãs do SNL.

Aqui estão os detalhes do que Lorne Michaels disse sobre deixar o programa.

Alguns dos comentários anteriores de Lorne Michaels levaram muitos fãs a acreditar que ele deixaria o programa após a 50ª temporada. No entanto, o criador do SNL esclareceu rumores emergentes, revelando que ele não está planejando renunciar. Ele disse: “Eu posso estar errado. Mas não sinto que acabou. “Seu último comentário certamente começou a descansar muitos rumores.

Além da declaração atual, anteriormente, em uma conversa com O repórter de HollywoodMichaels confirmou que ele permanece pelo menos para a temporada 51. “Enquanto for importante e pode ser útil, eu ficarei … não há plano imediato”, disse ele. A próxima temporada está programada para ser lançada na queda deste ano. No momento da redação deste artigo, os membros do elenco e a data oficial de lançamento permanecem não revelados.

Anteriormente, em uma entrevista com o New York TimesMichaels foi perguntado se o show de longo prazo possivelmente encerraria seu mandato. Aquilo que ele respondeu: “Eu não sou esse cara”. Essa resposta indica que Michaels ainda está comprometido com o futuro da SNL e apoiará sua continuidade e estabilidade nos próximos anos, mesmo após sua aposentadoria.

Michaels pediu a temporada atual um “emocional”. Enfatizando o grande evento do programa, Michaels disse: “Os 50 serão um grande evento. Traremos todos os 50 anos e anfitriões e tudo mais. Será muito emocional e muito forte. Não haverá muito mais, posso dizer muito Estagiário de televisão)