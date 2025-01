O que os primeiros decretos de Trump apontam?

Você.S. O presidente Donald Trump assinou uma série de ordens e ações executivas que entraram em vigor nos primeiros dias de seu segundo mandato, que começaram quando ele fez juramento em 20 de janeiro. Após várias promessas feitas na campanha eleitoral antes das eleições presidenciais de 2024., Trump emitiu uma série de ordens executivas na primeira semana.

Quais são algumas das ordens emitidas?

Trump concedeu mais de 1.500 perdões a pessoas processadas por seu papel nos distúrbios no Capitólio dos Estados Unidos em 2021, juntamente com ordens que exigem que os Estados Unidos se afastem do Acordo Climático de Paris e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ele também assinou uma ordem que termina os cidadãos de nascimento, protegidos pela 14ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, para os filhos de imigrantes sem documentos e aqueles com vistos temporários. Ele propôs uma tarifa 100% condicional aos países do BRICS e uma tarifa de 25% para o Canadá e o México, a partir de 1º de fevereiro, enquanto declarou uma emergência nacional na fronteira sul dos Estados Unidos com o México.

Ele também revogou 78 ordens executivas e memorandos de seu antecessor, Joe Biden. Embora cada um desses decretos possa afetar o paradigma de governança dos Estados Unidos, alguns, se não a maioria, dessas ordens executivas enfrentarão desafios legais e, finalmente, poderão ser revogados. No entanto, a agenda política mais ampla de Trump deve mudar significativamente a situação. status quo Nos Estados Unidos nos próximos quatro anos, nas áreas de política interna e externa.

Por que Trump perdoou o tumulto?

Falando em uma conferência de imprensa sobre seu “perdão geral que libertou efetivamente todo o tumulto e apagou o trabalho da maior investigação criminal da história dos Estados Unidos”, disse Trump: “Essas pessoas já viram anos de prisão e cumpriram eles. ” viciosamente. É uma prisão nojenta. Tem sido horrível. É desumano. Tem sido algo terrível, terrível.

A concessão do perdão ocorreu, apesar de a investigação do Congresso de 6 de janeiro ter durado dois anos, entre 2021 e 2023, e que seu comitê entrevistou mais de 1.000 pessoas e revisou mais de um milhão de documentos. No final da investigação, os tribunais acusaram mais de 1.500 pessoas associadas ao ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, incluindo ex -Oath Keepers e orgulhosos meninos, condenados por conspiração sediciosa e atos violentos.

Dizia -se que os advogados desses réus ficaram “agradavelmente surpreendidos” pelos perdões de Trump, já que o vice -presidente JD Vance havia dito recentemente que apenas criminosos não violentos obtiveriam alívio, e o procurador -geral escolhido por Trump, Pam Bondi, ele disse anteriormente no Congresso. Que ele não acreditava que o tumulto violento deveria ser perdoado.

Quais são as implicações da repressão à imigração?

Por um lado, a tentativa de reduzir a 14ª emenda já foi desafiada perante os tribunais por 22 estados e é provável que falhe, de acordo com especialistas jurídicos. Um juiz federal em Seattle, Washington, já descreveu a ordem executiva de Trump que encerra os cidadãos por nascimento como “descaradamente inconstitucional” e emitiu uma ordem de restrição temporária para bloqueá -lo por pelo menos duas semanas enquanto aguardava mais relatórios sobre o desafio jurídico geral.

No entanto, os trapos de imigração que Trump gritam por sua campanha começaram seriamente. Com mais de 21 ações emitidas para reformar o sistema de imigração e “deportações em massa” e prisões prometidas, o serviço de imigração e controle aduaneiro já deportou 1.000 pessoas e prendeu 5.000 no estado do Texas, em alguns casos que os transportam em aeronaves militares com A cooperação do Departamento de Defesa.

Trump disse em várias ocasiões que ele é a favor da migração legal, mesmo que pretenda fechar a fronteira americana para imigrantes sem documentos. Enquanto o presidente e seu apoiador bilionário Elon Musk costumam falar em favor de vistos de trabalho temporários para imigrantes qualificados, incluindo o visto H-1B, que é mais frequentemente concedido aos candidatos da Índia, alguns membros da ala mais conservadores do Partido Republicano têm Opeu-se qualquer expansão das cotas do H-1B e defendeu empregos em recuperação para os trabalhadores dos EUA.

Qual poderia ser o impacto dos Estados Unidos fora dos pactos globais?

Durante o primeiro mandato de Trump, de 2016 a 2020, os Estados Unidos abandonaram o acordo climático de Paris, uma medida que foi revertida por Biden em seu primeiro dia no cargo com o envolvimento que os Estados Unidos haviam mais uma vez se comprometeram a reduzir as emissões de carbono e a pesquisa Para fontes de energia limpa, mesmo estabelecendo limites à contaminação por emissões de veículos motorizados, metano de processos industriais e centrais com alimento a carvão. Em seu primeiro dia no cargo, Trump deixou novamente o pacto de Paris, descrevendo -o como um “golpe injusto e unilateral” e apontando que “os Estados Unidos não sabotam nossas próprias indústrias enquanto a China polui”. com impunidade. “

Com o grito de guerra de “Drill, Baby, Perfacate!”, Trump foi mais longe ao declarar uma “emergência nacional de energia”, que não é apenas um sinal da promessa de expansão energética de Trump, mas abre especificamente o portão para “o uso federal de O domínio eminente e a lei da produção de defesa “, que permitiriam ao governo assumir a terra privada e outros recursos para produzir bens que poderiam ser considerados uma necessidade nacional.

No entanto, isso não apenas significa que os Estados Unidos interromperão oficialmente todas as contribuições para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré -industriais, mas também em risco de aumentar um impacto profundo no país. Isso já está acontecendo com uma frequência crescente, incluindo que 2024 foi o ano mais quente registrado nos EUA., Grandes incêndios florestais em Los Angeles e furacões que devastaram comunidades da Carolina do Norte à Flórida.

Por que as primeiras ordens de Trump são importantes para as perspectivas bipartidárias nos Estados Unidos?

O teor do segundo governo Trump em termos de sua agenda política inicial parece ser fundamentalmente hostil à agenda progressista dos democratas. Até certo ponto, isso era de se esperar, já que os dois principais partidos sempre divergiram consideravelmente em questões políticas como economia, imigração e direitos reprodutivos. No entanto, os governos republicanos anteriores tentavam regularmente pontes com legisladores democratas no Congresso e nos estados para gerar consenso bipartidário em questões políticas críticas, em vez de arriscar estagnações e conflitos malsucedidos sobre prioridades e financiamento políticos.

No entanto, o mais significativo da segunda vitória de Trump é o fato de ele agora gostar de um trigêmeo federal do governo e um tribunal abrangente supremo com uma proporção de 6-3 a favor dos conservadores. Isso implica que Trump e seu governo precisam depender ainda menos do apoio do outro lado do corredor do que durante seu primeiro mandato. Além disso, é claramente encorajado pelo fato de ter obtido uma vitória eleitoral tão ampla que cobriu a maioria dos eleitores demográficos, a ponto de começar a entrar nas prioridades políticas não convencionais. Ele anunciou planos de apreender o Canal do Panamá, para superar os direitos das pessoas trans e Washington ameaçou a Dinamarca com sua intenção de apreender a Groenlândia e a possibilidade de proibir a entrada para os Estados Unidos para viajantes de certos países.