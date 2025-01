O que Pamela Anderson disse sobre seu ex-marido Tommy Lee?

estrela baywatch Pâmela Anderson saiu para revelar que ela e ela ex-marido, Tommy LeeAtualmente eles não se dão muito bem. Os dois se casaram em 1995, embora se conhecessem há apenas quatro dias. O casamento durou três anos antes de o casal pedir o divórcio em 1998. Desde então, Anderson e Lee mantiveram contato, principalmente porque compartilham dois filhos. No entanto, as coisas parecem ter piorado nos últimos tempos, como revelou a própria ex-modelo da Playboy.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a dinâmica atual entre Anderson e seu primeiro ex-marido.

Pamela Anderson admite que não está em um “bom lugar” com Tommy Lee

A personalidade da mídia de 57 anos recentemente falou sobre seu atual relacionamento com o baterista do Mötley Crue.

Ao falar sobre Tommy Lee no Sirius XM Andy Cohen ao vivoPamela Anderson revelou: “Conversávamos muito mais. Infelizmente, não recentemente, mas você sabe, gostaria que tivéssemos um relacionamento melhor agora.” No entanto, ele parecia ter fé no fato de que os dois se reconciliariam mais cedo ou mais tarde.

Anderson explicou que a perspectiva de se tornarem avós deveria aproximá-la mais uma vez do ex-marido. “Vamos ter netos juntos. Eventualmente tudo ficará bem. “É apenas um momento agora”, disse o vencedor do Prêmio Glamour. Notavelmente, Pamela Anderson e o filho mais novo de seu ex-marido, Dylan Jagger Lee, ficaram noivos recentemente de sua parceira de longa data, Paula Bruss, em julho de 2024.

No momento em que este artigo foi escrito, não se sabe o que pode ter causado as consequências entre o ex-casal. Entretanto, Tommy Lee e os seus representantes decidiram até agora permanecer em silêncio.

Pelo lado positivo, Pamela Anderson finalmente fez seu tão esperado retorno ao showbiz com The Last Showgirl, que estreou nos Estados Unidos em 10 de janeiro de 2025.