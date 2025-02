O que saber sobre a luta pelo ‘debate “

“Debanking” tornou -se uma questão de conversa cada vez mais popular para os republicanos nas últimas semanas, já que apontam para os reguladores da era Biden para aqueles que acusam de conservadores de boxe e empresas de criptomoedas fora do sistema financeiro.

Apesar de sua nova tração, o Debanking não é uma questão completamente nova, pois os republicanos emitem queixas sobre o assunto do governo Obama.

É isso que você deve saber sobre o Debanking e a última luta:

Qual é o debate?

O debate é o fechamento das contas bancárias que as instituições financeiras consideram arriscadas, geralmente com pouca notificação ou explicação.

As preocupações sobre o debate surgiram pela primeira vez durante o governo Obama com o “ponto de estrangulamento da operação”, uma iniciativa controversa do Departamento de Justiça que desencorajou os bancos a trabalhar com certas empresas de “alto risco”, como credores de dias de pagamento e varejistas de armas de fogo. O Departamento de Justiça terminou oficialmente o programa em 2017.

Com o aumento dos ativos digitais nos últimos anos, numerosos indivíduos e empresas associadas à indústria de criptomoedas dizem que foram desencorajadas, uma tendência que eles rotularam como “Operação Choke Point 2.0”.

Essas preocupações foram amplificadas em novembro, quando o capitalista em risco, Marc Andreessen, disse na “experiência Joe Rogan” que ele conhecia 30 fundadores de tecnologia que haviam sido desencorajados.

A questão parece ter ressoado com Trump, que se aventurou no CEO do Bank of America, Brian Moynihan, sobre as acusações de dependendo do Fórum Econômico Mundial no mês passado. O presidente acusou o Bank of America e outras instituições financeiras de se recusar a fazer negócios com os conservadores.

“Não sei se os reguladores ordenaram devido a Biden ou o quê”, disse Trump. “Mas você e (JPMorgan Chase CEO) Jamie (Dimon) e todos, espero que você abra seus bancos para os conservadores, porque o que você está fazendo está errado.”

Dimon já havia intervindo no debate, sugerindo que deveria haver “linhas muito mais limpas sobre o que temos que fazer, e não precisamos fazer”, enquanto insistia que seu banco nunca abandonou um cliente por razões políticas.

A indústria bancária respondeu de maneira semelhante aos comentários de Trump argumentando que o problema recai sobre as agências que supervisionam.

“Concordamos com o diagnóstico do presidente Trump, no qual muito risco ‘, presidente do Instituto de Política Bancária do Instituto Banco. E o CEO Greg Baer disse em comunicado na época.

Quem é o culpado?

O principal desacordo entre republicanos e democratas sobre o debate se concentra em quem é o culpado.

Segundo os democratas, os grandes bancos são a fonte do problema. A senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) Na quarta-feira que sua equipe identificou milhares de queixas relacionadas ao debate nos últimos três anos, mais da metade se apresentou contra quatro bancos importantes: Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo e Citibank.

“Donald Trump estava em um problema real quando criticou o Bank of America por suas práticas de debate”, disse Warren, o principal democrata do comitê bancário do Senado, em uma audiência na quarta -feira.

“Os bancos podem tomar atalhos quando se trata de avaliar riscos, em vez de investir tempo e recursos para identificar riscos criminais verdadeiros e fechar essas contas”, acrescentou.

Ela citou histórias americanas que foram desfeitas como resultado de taxas esmagadoras, registros criminais ou laços com a indústria de cannabis.

Warren apontou para sua criação, o Escritório de Proteção Financeira do Consumidor (CPFB), como uma solução em potencial e criticou a decisão do Secretário do Tesouro e o diretor da CFPB interino Scott Best de interromper todo o trabalho da agência.

Os republicanos, por outro lado, veem os reguladores federais como o problema, acusando a administração anterior das indústrias destinadas àqueles que se opunham, como a criptografia.

“Alguns de nós estão interessados ​​em supervisão regulatória é realmente identificada como o problema aqui, em vez de sugerir que grandes bancos ruins estão de repente fazendo tudo isso por conta própria”, disse o senador Mike Rounds (Rs. D.) na audiência de quarta -feira.

Eles tiveram média de uma seção de documentos recentemente libertados da Federal Deposit Insurance Corporation (FIC) sobre as comunicações da agência com os bancos sobre atividades relacionadas a criptográficas durante o governo Biden.

O dump do documento foi baseado no lançamento anterior de uma série de cartas que o FDIC enviou a 24 bancos em março de 2022, pedindo que “pausem toda a atividade relacionada ao ativo criptográfico”.

O presidente do Senado Banking, Tim Scott (Rs.C.), disse que os documentos na quarta -feira como evidência de que os reguladores federais da era Biden haviam pressionado os bancos a cortar a indústria criptográfica.

“Essas e outras ações enviaram a mensagem aos bancos de que seria extraordinariamente difícil, se não impossível, avançar com atividades relacionadas à criptografia”, disse Scott.

Embora algumas das acusações de que os legisladores do Partido Republicano tenham nivelado contra o governo Biden possam ser precisos, os reguladores também podem ter preocupações legítimas sobre os riscos associados à indústria criptográfica, disse Ian Katz, diretor administrativo de parceiros alfa de capital.

“Também é possível que, em alguns casos, os reguladores estivessem apenas fazendo seu trabalho e estavam legitimamente preocupados com o risco de que os bancos estivessem assumindo fazer negócios com assinaturas criptográficas”, disse ele ao The Hill.

“Crypto, como muitas indústrias, mas talvez eu crie mais do que a maioria, você tem algumas empresas muito responsáveis ​​e legítimas, mas você tem alguns que são mais duvidosos ou simplesmente não sabemos muito”, acrescentou Katz.

Ele também observou que o Debanking ofereceu aos legisladores republicanos um objetivo fácil no início de um novo congresso.

“Também é uma maneira muito atraente para os republicanos atingirem os reguladores de Biden que não gostaram”, disse Katz. “Mais uma vez, não estou sugerindo que não há problema lá, mas coincide com o interesse dos republicanos em atacar os reguladores democratas”.

Tanto o Comitê Bancário do Senado quanto o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara mantiveram audiências nesta semana em debate e o Presidente da Supervisão da Câmara dos Deputados, James Eat (R-Ky.), Anunciou no mês passado que estava investigando a questão.

O que se segue?

Embora não esteja claro onde os legisladores levarão o debate abaixo, Nicholas Anthony, analista de políticas do Centro de Alternativas Monetárias e Financeiras do Instituto Cato, sugeriu que ele poderia representar uma abertura para a legislação.

“Acho que muitos dos senadores perceberam ontem que foi um erro não criar uma legislação que estabeleceu barreiras mais formais para o que os reguladores podem fazer quando se trata de prensar instituições financeiras”, disse ele ao The Hill.

Ele apontou a lei dos segredos do Banco, argumentando que o Congresso deveria atualizar a lei para eliminar certos requisitos de confidencialidade que “mantinham tudo isso no escuro”.

O senador Kevin Cramer (RN.D.) promoveu na quarta -feira sua própria legislação, a lei do acesso justo ao setor bancário, que penalizaria bancos e cooperativas de crédito por se recusarem a fazer negócios com certas pessoas ou indústrias.

No entanto, Katz alertou que o projeto pode enfrentar uma rejeição, mesmo do Partido Republicano, por limitar a discrição dos bancos sobre quem eles escolhem fazer negócios.

“Acho que os legisladores sabem como é difícil obter legislação no Congresso”, acrescentou. “E enquanto eles continuam tentando, acho que também é bom e atraente ter problemas de carne vermelha que algumas manchetes recebem, chamam a atenção, que a festa fique com raiva. Porque é difícil legislar. Mesmo com suas melhores intenções, é muito difícil legislar.

