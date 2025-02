O que são Chinampas? Método antes -cultura hispânica que ainda sobrevive

Xochimilco não é apenas uma duração, lanches e uma boa atmosfera. Em seus canais, um dos métodos mais antigos de cultivo do México está oculto. Saber O que são Chinampas e comida cultivada neles.

Explicados de uma maneira simples, os Chinampas são pequenas ilhas artificiais construídas em lagos ou pântanos. Eles cultivam de forma sustentável uma ampla gama de alimentos. No entanto, sua importância começa com sua origem.

A expressão de Chinamp vem de Nahuatl Chinamitl, que significa “perto de Cañas” ou “um lugar que excluiu juncos”. Isso mostra que é um sistema cultural que desenvolveu civilização pré-facial.

Os mexicanos o usaram para expandir a área agrícola para os lagos no vale do México, permitindo que Tenochtitlanja se torne uma autoconfiguração. Tal é o seu significado, que ainda está em vigor hoje em áreas como Xochimilco e Tláhuac.

Assim, o sistema sobreviveu apesar do fato de que da era colonial de muitos Chinampas Foram abandonados. No entanto, hoje eles são reconhecidos como uma herança cultural da humanidade por Organização de Educação, Científica e Cultura das Nações Unidas.

Mas eles não são apenas um elemento turístico na Cidade do México, mas ainda fornecem comida nesta cidade. Embora, em tudo isso, como eles funcionam?

Como estão os Chinampas?

Chinampas funcionam como uma pequena ilhas de cultura artificial com um dos sistemas de irrigação mais eficientes. Seja cercado por canais, benefícios da umidade constante, para que as culturas cresçam continuamente.

¿Como os gatos chineses são construídos? Eles são estabelecidos nas margens do lago ou do canal. Existem apostas presas para formar uma base, na qual a rede de palheta ou palheta é colocada e o sedimento e a matéria orgânica são derramados.

Com o tempo, várias camadas são adicionadas até que o gráfico expire no nível da água, cerca de 30 ou 60 polegadas. Dessa forma, pode ser raça sem irrigação constante. Além disso, graças ao sedimento ricamente de nutrientes, ele funciona como um fertilizante natural.

Uma vez que o enredo estiver pronto, ele é preparado usando um sistema de irrigação natural e, posteriormente, alimentos semeados que crescerão.

Em contraste com outros métodos culturais, mil Existem algumas características: policultura usada e rotação de culturas, que otimizam a produtividade e, graças ao seu sistema de irrigação e fertilizantes, é possível atingir até quatro culturas por ano.

Quanto é a policultura e como é usada pelos Chinampas?

A políticas é uma técnica agrícola que consiste em cultivar diferentes tipos de plantas no mesmo espaço. Este é um método usado nos Chinampas, permitindo que melhores recursos e recursos naturais sejam melhores.

Um dos exemplos mais comuns de policulures é um ombro de milho, feijão e abóboras na mesma parcela. Dessa forma, primeiro fornece suporte de feijão, enquanto a abóbora cobre a Terra, impedindo -os de cultivar maconha e ajudar a manter a umidade.

Em caso ChinampasEssa técnica também reduz o aparecimento de pragas, pois a diversidade de espécies promove um equilíbrio natural. Também melhora a qualidade do solo, porque cada planta tem diferentes necessidades de nutrientes; portanto, a terra não se esgota.

Além disso, as vantagens da policultura são adicionadas à rotação da colheita, ou seja, o mesmo não é processado, o que permite o enriquecimento da otimização da biodiversidade e da produtividade.

O que é cultivado em Chinampas?

Todos os anos em Chinampas são produzidos cerca de 19 mil toneladas de comida, de acordo com Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Entre eles, Romeritos, várias saladas, brócolis e verdolmer.

No entanto, eles não são os únicos, mesmo neles flores como Gerânia, Petúnia, Cempasúchil e véspera de Natal. Outro de Comida cultivada na alfândega chinesaSENO:

Milho

Feijões

Abóbora

Amaranto

Chiles

Vegetais de folhas verdes (revista, espinafre, quelita)))

Ervas aromáticas (salsa, coentro, alecrim, hortelã)

Flores comestíveis

Em caso de milho, ninguém é. De acordo com o governo do México, Milho de chinampero É uma variedade única no mundo. Isso é caracterizado por grandes casos e grãos macios que podem ser cores brancas, vermelhas ou azuladas e sabor doce.

Onde estão os Chinampas no México?

Ele Sistema Chinampa Era originalmente e está conectado principalmente ao vale do México, onde o desenvolvimento agrícola foi concentrado durante a era pré -isibitana. Atualmente, ele está na Cidade do México, na qual ainda existem parcelas ativas de Chinumperas.

Eles estão localizados em Xochimilco e Tláhuac, onde gerenciam comunidades tradicionais. No entanto, dada a importância desse sistema de criação, existem vários projetos que desejam promover sua reativação.

Agora que você sabe O que são Chinampas E sua relevância como sistema de cultura, é importante apoiar sua preservação.

Se você deseja desfrutar de comida fresca, física e grátis, aqueles que crescem em Chinampas são uma ótima opção. Eles podem ser encontrados em mercados e Tianguis nas áreas circundantes para Xochimilco e Tláhuac.

