O que são indultos preventivos? Os presidentes dos Estados Unidos podem concedê-los?

O presidente dos EUA, Joe Biden, horas antes de deixar o cargo na segunda-feira (20 de janeiro de 2025), concedeu perdões preventivos a seu ex-conselheiro médico-chefe, Dr. Anthony Fauci, ao general aposentado Mark Milley e aos membros do comitê da Câmara dos Representantes dos EUA que investigou o ataque de 6 de janeiro. no Capitólio. A medida visa protegê-los de possíveis retaliações por parte da nova administração de Donald Trump.

Trump alertou sobre uma “lista de inimigos” cheia de pessoas que o traíram politicamente ou tentaram responsabilizá-lo por sua tentativa de reverter sua derrota nas eleições de 2020 e seu papel na invasão do Capitólio dos EUA, o Imprensa associada relatado.

“A concessão destes indultos não deve ser confundida com o reconhecimento de que um indivíduo cometeu qualquer crime, nem deve a aceitação ser mal interpretada como uma admissão de culpa por qualquer crime”, disse Biden num comunicado. “Nossa nação tem uma dívida de gratidão para com esses funcionários públicos pelo seu compromisso incansável com o nosso país.”

Os indultos têm sido objeto de discussões nos mais altos níveis da Casa Branca durante meses. É costume que um presidente conceda clemência no final do seu mandato àqueles que foram condenados por crimes. Biden, porém, perdoou aqueles que ainda nem foram investigados.

O que é um perdão preventivo?

Embora os indultos presidenciais sejam concedidos apenas aos acusados ​​de crimes específicos, os indultos preventivos são concedidos a pessoas que ainda não foram condenadas ou julgadas por um crime. Neste caso, foram concedidos indultos preventivos a pessoas que ainda serão investigadas.

Os presidentes dos EUA podem conceder indultos preventivos?

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUAExistem precedentes de pessoas que não foram acusadas de nenhum crime e foram perdoadas. “Seria muito incomum, mas houve alguns casos em que pessoas que não foram acusadas de um crime foram perdoadas, incluindo o perdão do presidente Gerald Ford ao presidente Richard Nixon após Watergate, o perdão do presidente Jimmy Carter aos evasores do regime militar obrigatório. serviço militar no Vietname e o perdão do presidente George, o perdão de HW Bush a Caspar Weinberger. O presidente Donald J. Trump perdoou Joseph Arpaio e outros depois de terem sido acusados ​​e condenados, mas antes da sentença.” diz o Departamento de Justiça.

Há também receios de que os perdões preventivos de Biden estabeleçam um precedente que Trump e os seus aliados poderão utilizar numa escala ainda maior. Alguns também temem que os perdões alimentem as alegações de Trump e dos seus aliados de que as pessoas cometeram atos que exigiam imunidade.

(Com contribuições da Associated Press)