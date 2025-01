O que Sasha fez no Hospital Geral? Spoilers e medo da partida explicados

hospital geral tem encantado os espectadores com seus episódios mais recentes. A edição recente foi uma montanha-russa de emoções, com confrontos emocionantes e intensas vinganças pessoais. Em meio a todo o drama, os fãs estão preocupados com o destino de uma personagem querida: Sasha Gilmore, interpretada por Sofia Mattsson. Então, Sasha está saindo do Hospital Geral?

Aqui estão os spoilers mais recentes do Hospital Geral para explicar a história e o futuro do personagem.

O último susto da partida de Sasha Corbin no Hospital Geral explicado

A personagem passa por um momento desafiador na novela. Nos episódios recentes, Sasha fez uma revelação chocante que deixou os espectadores atordoados. Ela confirmou que o pai de seu filho ainda não nascido é Michael Corinthos. Ao compartilhar a notícia de sua gravidez com Michael, Sasha também expressa seu desejo de deixar a cidade em busca de paz, longe dos intermináveis ​​planos e problemas.

Como os fãs sabem, Sasha enfrentou vários problemas desde sua introdução. Ela inicialmente fingiu ser filha de Nina, mas a mentira acabou sufocando-a devido ao seu crescente carinho pela mulher. Além disso, ela também foi vítima da manipulação de Ava Jerome e foi afetada pela morte de Kiki Jerome. Sasha também foi sequestrada por Jenz, que queria chantagear a mãe, mas acabou escapando a tempo. Nos últimos meses, Sasha também perdeu seu Liam e foi retirado do aparelho de suporte vital.

Depois de enfrentar tantos problemas, a preocupação de Sasha com sua vida e a de seu bebê ainda não nascido é justificada. Ela gostaria de criar o filho longe dos problemas constantes em Port Charles. Como resultado, os fãs acreditam que o personagem de Mattsson poderá chegar ao fim em breve. Além disso, os fãs acham que Michael poderia se reunir com Sasha e deixar a cidade enquanto ele passa por uma fase difícil em seu relacionamento com Willow, que o traiu.

Embora existam infinitas possibilidades, nem Mattson nem os criadores reconheceram a saída do primeiro do programa. de acordo com o diretoMattsson assinou um novo contrato com a série, tornando sua saída improvável. No entanto, os fãs devem esperar pelos próximos episódios de General Hospital para saber o destino de Sasha.