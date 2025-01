O que seria necessário para os Estados Unidos recuperarem o Canal do Panamá?

(NewsNation) – Presidente Donald Trump Ele insistiu na segunda-feira que quer Canal do Panamá de volta ao controle americano, alimentando a preocupação no Panamá, lar de uma rota comercial crítica e um país familiarizado com a intervenção militar americana.

Presidente do Panamá, José Raúl Mulino rejeitou a promessa de Trump retomar o canal, afirmando num comunicado na segunda-feira que a sua nação pretende manter o controlo “em nome da República do Panamá e do seu povo”.

Aqui está uma olhada na história do canal e o que seria necessário para os Estados Unidos recuperá-lo:

O que é o Canal do Panamá e quando foi construído?

O Canal do Panamá é uma via navegável artificial de 51 milhas com eclusas e reservatórios que conectam os oceanos Atlântico e Pacífico, salvando os navios de um desvio de 7.000 milhas ao redor do Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul. Reduza significativamente o tempo e os custos de envio, especialmente para produtos perecíveis ou urgentes.

A construção do canal começou em 1880 sob a direção de Ferdinand de Lesseps, que construiu o Canal de Suez no Egito, mas fracassou devido a doenças, como malária e febre amarela, e às condições adversas, custando mais de 20 mil vidas.

Depois que o Panamá se tornou uma província colombiana, os Estados Unidos pressionaram pelo controle enviando navios de guerra e redigindo uma constituição que conferia aos Estados Unidos direitos de intervenção. O Panamá declarou a sua independência em 1903 e logo assinou um tratado permitindo aos Estados Unidos concluir o canal. O projeto americano causou a morte de 5.600 trabalhadores.

Por que os Estados Unidos não controlam o Canal do Panamá?

O Canal do Panamá inaugurado em 1914Mas quase imediatamente alguns panamenhos questionaram o controlo dos EUA, desencadeando o que ficou conhecido como a “luta geracional” pela soberania. Na década de 1930, os Estados Unidos renunciaram ao seu direito de intervir no Panamá e, na década de 1970, o aumento dos custos levou a negociações para a transferência do controlo.

A administração Carter, em colaboração com o líder panamenho Omar Torrijos, negociou dois tratados fundamentais: o “Tratado de Neutralidade Permanente” e o “Tratado do Canal do Panamá”. A primeira concedeu aos Estados Unidos o direito de garantir a segurança do canal, enquanto a segunda estabeleceu o prazo de 1999 para os Estados Unidos entregarem o controlo. Ambos foram assinados em 1977 e ratificados em 1978, permanecendo intactos mesmo após a invasão do Panamá pelos EUA em 1989.

Embora as sondagens no final da década de 1970 mostrassem que cerca de metade dos americanos se opunha à transferência, em 1999 a opinião pública tinha mudado e cerca de metade apoiava-a.

Por que Trump quer recuperar o controle do Canal do Panamá?

Trump afirma que o Panamá está a “enganar” os Estados Unidos no tratado do canal de 1977, que ele chama de um presente “bobo”.

Embora o tratado de neutralidade permita a intervenção dos EUA se a operação do canal for ameaçada, não permite reafirmar o controlo. Especialistas afirmam que não existe forma legal de recuperar o canal sem ação militar.

No entanto, Trump não disse como poderá cumprir a sua ameaça.

O Panamá também é parceiro dos Estados Unidos na luta contra a imigração ilegal da América do Sul, talvez a maior prioridade política de Trump.

Trump pode ordenar que as tropas dos EUA tomem o Canal do Panamá?

Trump sugeriu o uso da força militar para retomar o Canal do Panamá, mas tal acção envolveria complicações significativas. O canal estende-se por mais de 800 quilómetros quadrados e o Panamá tem uma população de 4,5 milhões de habitantes, muitos dos quais poderão opor-se à ocupação americana. De acordo com Estimativas militares dos EUAas operações de contra-insurgência exigiriam cerca de 90.000 soldados.

Além disso, qualquer acção militar seria muito prejudicial para o comércio global, uma vez que o canal movimenta cerca de 6% do comércio global. Também arrastaria os Estados Unidos para outra guerra terrestre, algo que Trump criticou.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

Fonte