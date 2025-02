A Casa Britânica para o Município em 2016 explorou o envolvimento do Reino Unido na Guerra Civil de 2011 na Líbia. O relatório parlamentar foi considerado um governo conservador britânico, liderado por David Cameron, na época, pereceu para “explicar” Sua política da Líbia, descrevendo -a como desinformada “Com inteligência precisa”, superestimado “Ameaça” Civis líbios e negligenciados diligentemente as forças rebeldes que combatem o governo da Líbia “Incluiu um elemento islâmico”. Quando o relatório foi publicado em setembro de 2016, David Cameron já havia abandonado seu dever, e a Líbia estava em frangalhos, afundando -se ainda mais nas divisões regionais e tribais, dominadas pela milícia.

Ainda assim, Cameron, que se recusou a dar provas ao comitê parlamentar, continuou a defender sua política. Em janeiro de 2016, ele tentou culpar os libbianos pelo fracasso. Foram, ele disse, “Deu a oportunidade” Vire seu país UA “Democracia estável” Mas ele ignorou a oferta. Em setembro de 2011, quando a guerra terminou, ele prometido que ele não permitiria que a Líbia se tornasse outro “Iraque” Mas foi exatamente isso que aconteceu. Relatório Parlamentar destacou Cameron’s “falha” Aprenda lições da invasão iraquiana de 2003.

Como autoridade de veto para o Reino Unido, a França e os Estados Unidos usaram a resolução do UNSC 1973 Como cobertura de suas intenções de forçar a mudança de regime na Líbia, se opõe à própria resolução, o que não permitiu a mudança de regime ou nenhuma botas no campo na Líbia. Quando a Líbia se tornou uma bagunça enorme, movendo -se rapidamente para uma condição fracassada, a ONU foi entregue.

Dividido pela Líbia

Quando a ONU assumiu os esforços para estabilizar Libija pós -guerra, ele cometeu dois erros: primeiro, ele acreditava que, uma vez que não havia gaddafi, as libíticas começariam a construir seriamente seu país e esquecem a guerra que estavam sendo travadas. Esse pensamento ingênuo implicava que Gaddafi era um problema e que a maioria dos líbios estava feliz em vê -lo saindo, quando um homem de fato ainda olha hoje para o homem hoje como um herói hoje.

Outro erro enorme na Missão da ONU Líbia foi a idéia de que as eleições eram uma cura mágica para todos os problemas da Líbia. Assim, eles levaram o país às suas primeiras eleições de sucesso em 2012, cujos resultados aceitaram toda a facção.









Esse desenvolvimento, que cumprimenta os países ocidentais como o primeiro passo em um novo Libija pacífico e democrático, criou a ilusão de estabilidade no país, enquanto os problemas estavam perfurando abaixo da superfície. No fundo, a Terra estava cheia de armas, a milícia vagava livremente e era esticada estrangeira, que é o principal problema, nunca parou.

Dois anos depois, em 2014, outra eleição legislativa ocorreu na ausência de uma constituição aceita nacionalmente. Aqueles que perderam vozes, principalmente grupos islâmicos que financiaram e apoiaram países estrangeiros como Turquia e Catar, rejeitaram os resultados e inseriram o país em violência múltipla, causando uma grave divisão de poder e ameaçando a unidade da Líbia.

O Parlamento selecionado foi forçado a escapar de Trípoli para a cidade oriental de Tobruk, onde estabeleceu seu próprio governo, enquanto o governo de Trípoli, admitiu pela ONU, permaneceu na capital. Em 2015, a ONU delegou esse tempo, Bernardino Leon, através de Acordo político da Líbiapromoveu o estabelecimento do governo do Acordo Nacional e pediu o desmantelamento da milícia.

Nos anos posteriores, tudo o que teria sucesso e a Líbia seria dividido sob dois governos; Um em Trípoli e um rival da Benga. Hoje, a Líbia ainda está dividida, possui dois governos, dois exércitos separados, milhões de armas ainda estão nas mãos dos seres humanos, enquanto a milícia se tornou mais forte e mais rica, e o país se tornou vítima de uma mistura mais estrangeira.

Nova iniciativa da ONU

Depois que Leon, que fez um acordo político, a Líbia viu as oito enviados que vieram e vieram com um pouco de sucesso tangível, exceto por mais inflamação da situação já inflamável.

Agora, a esposa da ONU é Stephanie Koury; Ex -diplomata dos EUA com anos de experiência trabalhando para a ONU, com pouco sucesso. Em seu último informando O UNSC, em 16 de dezembro de 2024, revelou sua nova iniciativa de resolver a Líbia de uma vez por todas. Parecia ser incentivado pelo sucesso da Comissão Nacional de Eleições no país em organização Eleições municipais parciais em 58 municípios em novembro passado, sem nenhum incidente. A segunda rodada das eleições locais para os 60 conselhos restantes está planejada.













No entanto, as discordâncias internas na estrutura legal para a eleição, uma vez que o país ainda opera sem a Constituição, ainda são uma grande questão disputada entre as frações que competem por poder e recursos. Koury destacou seu potencial de ameaça “Unidade nacional líbia e integridade territorial”, Ela disse UNSC. Outro grande obstáculo a enfrentar é a unificação de instituições divididas sob um governo, que ainda não foi criado, para organizar a eleição para o novo Parlamento e o Presidente, que foram agendados para dezembro de 2021, mas foram indefinidamente prateleiras.

O UNSC ainda não consegue organizar um novo enviado da Líbia, deixando Stephanie Koury em sua posição de vice -enviado. Até agora, a UNSC dividida ainda apóia seus planos para a Líbia. Koury não designou nenhuma data para a eleição, e muitos observadores acham que não será possível dar esse passo em 2025.

O bom até agora é que, enquanto conflitos internos, desacordos, lutas e divisões ocasionais ainda estão segurando, tremendo 2020 cessar-fogo Ele ainda mantém, e a maioria das distrações políticas é violência sem violência.

Fator de Trump

A ONU deve tentar prever o que o imprevisível Donald Trump trará, agora que ele assumiu rédeas em Washington. Através de sua campanha presidencial, Trump disse repetidamente que não queria participar de guerras estrangeiras, mesmo alegando que ele iria fim Guerra ucraniana em um dia. Embora a Líbia não seja uma pergunta urgente para ele, há algumas indicações de que a administração da chegada poderia ter algumas idéias sobre como fazer a missão da ONU no país mais bem -sucedida.

Durante a campanha da Casa Branca, Trump nunca mencionou a Líbia, ao contrário de sua campanha de 2016, quando disse Líbia várias vezes, criticando a interferência do governo de Obama. Ele até disse que a Líbia seria melhor sob Gaddafi e que eles foram à guerra agora, fazendo milhões de dólares em custos para qualquer coisa.













Não está claro se seu segundo mandato trará uma nova abordagem à crise da Líbia, enquanto indica que questões como conflitos no Oriente Médio, a aquisição do canal do Panaman e a aquisição da Groenlândia são mais importantes.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, também não é conhecido por ter um interesse particular na Líbia. Em 2011, quando ele interveio na terra do senador Rubio apoiou o presidente Obama na guerra na Líbia e apoiou a resolução do Senado autorização essa ação.

O segundo nomeado para o cargo de diretor sênior de Contraroísmo, parte da equipe de política externa, é um forte sebastiano acadêmico pró-Trump Bitter. 2017, quando amargo era um assistente mais alto Trump, ele proposto O diplomata europeu para dividir a Líbia em três regiões independentes e até esboçar seu mapa. Somente o tempo dirá se ainda houver a mesma idéia, apesar das mudanças geopolíticas e, o mais importante, essa divisão de visões se tornará uma nova política americana na Líbia?

Fator sírio

A Líbia geopolítica 2025 está longe da de 2017 ou mesmo em 2020. O colapso do governo sírio fez esta terra com um ponto focal entre a Rússia e a OTAN, cujo flanco sul fica a apenas uma hora de voo da Líbia. Desde 2018, Moscou realiza alguma presença militar no leste da Líbia, e diz -se que alguns ativos militares da Síria estão sendo transmitidos lá. Para a Rússia, a Líbia é fundamental não apenas como um posto de supervisão nas costas do Mediterrâneo, mas também como um centro logístico de sua marinha e uma tábua de voar para principalmente o retorno à África Continental.

Apesar de sua aversão ao envolvimento em conflitos estrangeiros, Donald Trump, como presidente do principal membro da OTAN, nos ouvirá aliados que já expressaram alarme sobre o crescente papel da Rússia na Líbia e além. O Corpo Africano Americano já atuou em vários países africanos às custas do Ocidente, especialmente na França, que viu que ele foi marginalizado, e suas tropas enviadas para casa a meia dúzia, incluindo Níger e Chad na fronteira com o sul da Líbia.













A maioria política dos países africanos estava do lado russo na ONU, por exemplo, sempre que uma guerra ucraniana é discutida. A Rússia, por sua vez, respondeu à assistência econômica, planos de investimento e cooperação em segurança.

Ao contrário da Rússia, os EUA nunca pararam de interferir nos assuntos da Líbia depois de monitorar a destruição do país em 2011. É claro que Washington, obviamente, quer devolver a Líbia à influência ocidental, na qual ele foi pego nas décadas de 1960 e 1970, até que o falecido Gaddafi terminou esse relacionamento de procuração.

Os líbios não estão otimistas com o conflito da OTAN russa fria em seu solo, mas também estão muito zangados, observando que agora estão tentando transformar seu país na região cada vez mais perigosa. Eles são contra qualquer hegemonia americana sobre a Líbia, tanto quanto contra todas as misturas estrangeiras em seus assuntos internos. Muitos deles veem o Ocidente, liderados pelos EUA, como a culpa que criou a bagunça em que vivem hoje, em vez de um país estável e seguro que tinham antes de 2011.

Ainda não se sabe se Donald Trump, que se orgulha do acordo, poderá alcançar um tipo de acordo com um Putin que inclui a estabilização da Líbia através de uma mediação focada da ONU.

A notícia que Trump planeja encontrar com Putin é a causa do otimismo cauteloso entre muitos líbios que esperam que duas forças atinjam algum acordo para evitar atrito sobre seu país e unir o CSNU para ocupar um lugar mais sério na resolução de uma longa crise.