O presidente Dr. Kongga Tshisekedi não estava presente em uma reunião da comunidade virtual da África Oriental, citando um conflito no cronograma

A comunidade da África Oriental com oito países (EAC) realizou uma reunião de emergência na quarta -feira para falar sobre uma pior situação de segurança em Gomi, uma cidade da República Democrática do Leste do Congo (RDC), um membro de um membro cujo líder pulou uma reunião virtual.

A extraordinária reunião da organização foi convocada pelo presidente queniano William Ruto, o atual presidente da CE, em resposta ao aumento de conflitos em toda a cidade entre o Exército de Congol e o grupo rebelde M23.

O presidente da DRC Felix Tshiseeked, no entanto, não participou da cúpula. O porta -voz do presidente citou conflitos no cronograma como o motivo de sua ausência.

Samit continuou com a participação de outros líderes regionais, incluindo o presidente Ruanda Paul Kagame, que o país compartilha a fronteira com a RDC. As discussões estavam focadas em encontrar soluções para conflitos de escalada em Gomi, a cidade na fronteira e a capital da província de Kiva do Norte, o que levou a um deslocamento civil significativo e ao aumento das tensões regionais.













A RDC assolou décadas de violência, especialmente no Oriente, porque dezenas de grupos armados, incluindo o M23, combatem os autoridades locais por recursos. Os territórios para o interior das regiões são ricos em minerais como ouro, caixa, coltan, diamantes, turmalina, pirohlore e wolfram. Durante a última escalada, os militantes do M23 assumiram o controle de vários territórios do que nunca, o que levou a ONU a alertar o risco de um conflito regional mais amplo.

O governo da RDC acusou Ruanda de apoiar os rebeldes M23, que é uma alegação de que Ruanda nega.

Nos dias que levaram a uma cúpula extraordinária, a 24ª luta intensa da EAC na multidão resultou em pelo menos 42 mortes, incluindo 17 forças de manutenção da paz estrangeiras, e deixaram centenas de feridos.

Samit EAC pretendia resolver essa emergência, mas a ausência do Presidente Tshiseacedia foi notável, especialmente devido ao seu impacto direto em seu país.

Como a RDC, a EAC inclui Burundi, Quênia, Ruanda, Somália, Sudão do Sul, Uganda e Tanzânia. Fundada pela primeira vez em 1967, foi estabelecida em 2000, e seu principal objetivo era promover a integração econômica regional.

Em uma entrevista à RT e pedindo negociações de conflito, o diplomata Ruanda Vincent Karega afirmou que era “O diálogo começou em Nairobi … deve continuar”, deve continuar “” “ e que as partes precisam agora “Traga (na tabela) todas as perguntas de uma maneira verdadeira e encontre uma longa solução política”. O surgimento do diálogo é crucial para a paz na RDC, ele enfatizou.

