O rastreamento de bilheteria de White o coloca para trás do fim de semana de abertura do Little Mermaid Rmake

As projeções de fim de semana de bilheteria para a Disney’s Branca de neve Eles entraram.

A Branca de Neve será lançada nos cinemas dos Estados Unidos em março. Uma ação ao vivo reinvenção da Branca de Neve da Walt Disney e dos sete anões, lançada em 1937, o cinema estrela Rachel Zegler como a princesa titular, enquanto Gal Gadot interpreta a rainha do mal.

Quanto é projetado que a Branca de Neve vence nos Estados Unidos durante seu primeiro fim de semana?

Por Prazo finalAtualmente, a neve está rastreando entre US $ 63 milhões e US $ 70 milhões nos Estados Unidos durante o primeiro fim de semana.

Isso o coloca por trás da reinvenção da ação ao vivo de Little Mermaid, lançada em 2023. Esse filme ganhou cerca de US $ 95,6 milhões durante seus primeiros três dias de lançamento (US $ 118,8 milhões durante o fim de semana do dia do dia do dia do dia caiu quatro dias). No total, a Pequena Sereia ganhou cerca de US $ 569,6 milhões em todo o mundo quando sua carreira teatral terminou.

No entanto, os números de seguir -up estão à frente de Mufasa: The Lion King, que ganhou US $ 36,8 milhões durante seu primeiro fim de semana e agora ganhou mais de US $ 650 milhões.

Vale a pena notar que o novo filme da Disney também prevê que será a maior abertura nacional para Zegler, com os Jogos Vorazes: a balada de Sings.

O remake não enfrenta muita competição quando se trata de filmes familiares que serão lançados em março de 2025; Embora um filme do Minecraft provavelmente forneça alguma oposição quando chegar aos cinemas duas semanas depois. Lançando no mesmo dia em que a neve branca são os Knights Alto com Robert de Niro e os sonhos da revista liderados por Jonathan Majors.

Dirigido por Marc Webb, do Amazing Spider-Man, White Snow White será lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 21 de março de 2025 da Walt Disney Studios Motion Pictures.