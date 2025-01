O recurso AI Livephoto do Oppo Reno13 torna as memórias mais vívidas

Jacarta – A série Oppo Reno13 vem com um recurso inovador AI Livephoto. Isso é para fornecer a solução adequada para superar as deficiências do recurso Livephoto anterior.

Com esse recurso, cada memória capturada pelo usuário pode ser mais vívida e emocional.

caminho revolucionário

Desde que foi introduzido pela primeira vez, o recurso Livephoto sempre gerou debate. Alguns consideram isso apenas um truque, outros vêem-no como uma forma revolucionária de armazenar memórias.

A Oppo deu um passo além ao aperfeiçoar esse recurso por meio da tecnologia AI Livephoto, transformando-o em mais do que um pequeno vídeo, em uma experiência mais profunda e eficaz.

‘3 segundos de momento comovente’

Com a função AI Livephoto, a câmera da série Oppo Reno13 grava automaticamente 1,5 segundos antes e depois de pressionar o botão do obturador, criando uma “cápsula do tempo” em um momento de toque de 3 segundos que captura a essência de cada memória.

Ao capturar momentos com qualidade de imagem 2K e ProXDR, os usuários podem escolher livremente o melhor quadro ou “O quadro perfeito” de cada momento gravado no AI Livephoto.

A avançada tecnologia de IA da Oppo também garante que as imagens permaneçam nítidas e claras mesmo quando ocorre movimento.

A função AI Blur com tecnologia AIGC e EIS funciona simultaneamente para estabilizar a imagem contra pequenos tremores. Além disso, a tecnologia exclusiva de algoritmo de reconhecimento visual da Oppo pode eliminar movimentos indesejados.

Um dos principais desafios do Livephoto é o grande tamanho de seus arquivos. A Oppo supera isso com um método de compactação especial, garantindo que cada AI Livephoto não tenha mais que 10 MB de tamanho, sem sacrificar a qualidade visual.

Ainda mais interessante, o Oppo é agora o único Android que pode fazer upload de Livephotos para o TikTok.

O recurso O+ Connect também permite transferir facilmente AI Livephotos para dispositivos iOS, tornando o compartilhamento de momentos especiais ainda mais conveniente e divertido.

Além de possuir recursos avançados, a série Reno13 vem com um design atraente e elegante. Com Butterfly Shadow Design, este dispositivo apresenta uma aparência premium, elegante e confortável de segurar.

Este design não é apenas estético, mas também reflete a filosofia da OPPO de oferecer dispositivos resistentes, leves e ergonômicos.

Com todas essas vantagens, a série Oppo Reno13 está pronta para ser a melhor escolha para criadores de conteúdo e borboletas sociais que desejam capturar cada momento com mais perfeição.