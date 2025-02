O refrigerante poderia aumentar, os preços da cerveja no meio das taxas de alumínio?

O refrigerante poderia aumentar, os preços da cerveja no meio das taxas...

(Nexstar) – O presidente Donald Trump implementou um imposto de 25 % sobre aço e alumínio estrangeiros, semelhantes aos impostos durante seu primeiro mandato (a taxa de alumínio foi Apenas 10 % então).

As tarifas são Impostos sobre mercadorias importadas de outros países. Enquanto as empresas que os pagam inicialmente trazem as mercadorias, o custo geralmente é transmitido ao consumidor por meio de rótulos de preços mais altos.

Isso significa que, mesmo que você não esteja comprando aço e alumínio importados, sua carteira poderá sentir o impacto.

Vamos tomar, por exemplo, cerveja e refrigerantes.

Um funcionário verifica um rolo de folha de alumínio em uma fábrica que processa alumínio para exportação em Huaibei, na província do leste da China, em 11 de fevereiro de 2025. (Foto de -/AFP através de imagens Getty)

Milhares dessas bebidas vendidas nos Estados Unidos vêm em latas, de pilsners e cauda a chás de 99 centavos e Bebidas de infusão de cannabis. Algumas dessas empresas já estão se preparando para o que as últimas tarifas podem significar para seus recipientes de alumínio.

Coca-Cola, que oferece nada menos que uma dúzia Variedades de bebidas enlatadasEle indicou na terça -feira que, embora acredite que possa mitigar as mais novas taxas de Trump, ele poderia confiar em garrafas de plástico e outras ferramentas.

“Não é insignificante, mas não mudará radicalmente um negócio de vários milhões de dólares dos Estados Unidos”, disse o presidente e CEO da Coca-Cola James Quincey em uma conferência telefônica com os investidores. “É um custo. Terá que ser administrado. Seria melhor não tê -lo em relação aos negócios dos Estados Unidos, mas vamos administrar nosso caminho.

Quincey notou, no entanto, que a Coca-Cola pode se concentrar em fontes domésticas de alumínio. Ele também avisado esses preços também podem ser aumentados.

A Nexstar perguntou com várias empresas de bebidas, incluindo PepsiCo, Molson Cours e Anheuser-Busch, com relação aos possíveis impactos das tarifas em seus negócios e não receberam respostas.

No entanto, empresas menores de todo o país expressaram preocupação, explicando que os consumidores podem ver preços mais altos devido a tarifas.

Jacob Passey, diretor da Pizthouse Pizza Beer Preparation Operations em Austin, Texas, disse ao Texas de Nexstar Office que o preço de um pacote de quatro anos poderia Pegue um ou dois dólares. Ele ressaltou que a maior parte do alumínio que eles usam para enlatados vem da China.

Ao contrário das empresas maiores, as cervejarias locais não podem armazenar ou potencialmente permitem comprar quantidades maciças de alumínio, algo que poderia ajudar a frustrar os preços. Isso pode se posar prejudicial às cervejarias artesanais, disse Katie Stinchon, diretora executiva da Mass Brewers Guild, Wbur.

A Associação de Cervenderos alertou que pequenas cervejarias também estão vendo remessas de suas cervejas para o Canadá sendo canceladas, aparentemente em retaliação às taxas de Trump.

“O Canadá importa 37,5% das exportações americanas de cerveja artesanal, o que o torna o maior mercado de exportação em nossa indústria”, escreveu Katie Marisic, diretora sênior de assuntos federais da Associação de Cervenderosos, em uma segunda -feira Blog. “Se o Canadá, o México e outros parceiros comerciais decidirem retaliar, as cervejarias poderiam ver tarifas em sua cerveja exportada”.

Embora os preços possam aumentar, Trump reiterou que as tarifas nivelarão o campo de jogo no comércio internacional e tornará as fábricas americanas mais competitivas. Ele também disse que mais fábricas de aço e plantas de alumínio podem ser abertas nos EUA.

“Por fim, você terá uma redução de preço porque eles farão seu aço aqui”, disse Trump, que disse que a decisão também adicionaria empregos.

As taxas semelhantes promulgadas durante seu primeiro mandato criaram aproximadamente 1.000 novos empregos, encontraram um estudo de 2020 realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard e da Universidade da Califórnia, Davis. Mas, as mesmas tarifas reduziram o emprego em outra parte dos Estados Unidos em 75.000.

“O efeito líquido de todas essas taxas naquela época, na China, alumínio, aço, mais represálias, era reduzir o desemprego manufatureiro dos Estados Unidos”, disse Gary Hufbauer, membro sênior do Instituto Peterson da economia internacional. “Desta vez, espero o mesmo.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.

