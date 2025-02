O Registro Médico com o Conselho Médico do Estado de Tripura tornou obrigatório

Todos os médicos elegíveis em Tripturha devem ser registrados no Conselho Médico do Estado de Tripura. O Conselho tornou a provisão obrigatória.

O conselho emitiu um novo aviso para os médicos concluirem o processo de registro o mais rápido possível. Todos, incluindo os de serviços médicos do governo, em consultório particular e recém -formados, devem se registrar no Conselho Médico do Estado.

O presidente do conselho, Dr. Sushanta Roy, informou que 3.804 médicos se registraram com eles e 1.022 deles estão empregados no serviço do governo.

Roy disse que muitos médicos não concluíram o registro, mas que deveriam fazê -lo imediatamente. Ele alertou que o governo tornou o registro obrigatório para cada profissional médico.

O Conselho não estabeleceu nenhum prazo para o registro, o que o torna um processo aberto.