O regresso de Becky Lynch à WWE: O que nos espera na WrestleMania 41?

Um relatório recente sugere o regresso do antigo wwe Campeã mundial feminina Becky Lynch antes Wrestlemania 41. Espera-se que Lynch faça seu tão esperado retorno à WWE, possivelmente na próxima semana, durante o tão aguardado episódio de estreia de RAW na Netflix.

A promoção apresentou Lynch na promoção da edição de 6 de janeiro do RAW na Netflix, alimentando especulações sobre seu retorno. Ela esteve ausente da programação da WWE por mais de sete meses após sua última partida contra Liv Morgan. Após a perda, o contrato de Lynch expirou.

A ex-campeã mundial feminina está agora no centro das especulações sobre as negociações de seu novo contrato. Sua aparição na promoção RAW Netflix sugere que ele pode ter assinado um novo contrato. Faltando apenas alguns dias para o episódio de estreia do RAW Netflix, os fãs estão aguardando ansiosamente a chance de ver seu retorno impressionante.

Durante o episódio de 27 de maio do RAW, Becky Lynch desafiou Liv Morgan pelo Campeonato Mundial Feminino em uma luta em uma jaula de aço. Porém, a interferência de Dominik Mysterio o impediu de reconquistar o título. Desde então, ele permaneceu ausente da programação da WWE.

Em meio a isso, a estreia do RAW na Netflix planeja mostrar uma grande luta entre Liv Morgan e Rhea Ripley pelo título mundial feminino. Relatórios recentes revelaram detalhes sobre o retorno de Becky Lynch e seu potencial papel na WrestleMania 41 em Las Vegas.

WWE tem planos de “alto nível” para Becky Lynch na WrestleMania 41

Luta Votos Os relatórios indicam que Becky Lynch poderá retornar em breve à WWE TV por um grande motivo. Os relatórios dizem que Lynch deverá retornar à programação da WWE em breve. A WWE planeja apresentá-la com destaque nos planos de “alto nível” da WrestleMania 41, e a promoção está “encantada” em trazê-la de volta.

À medida que o caminho para a WrestleMania 41 começa, os relatórios sugerem que Becky Lynch retornará em breve. Portanto, todos os olhos estão voltados para o próximo episódio de estreia de RAW na Netflix, onde muitos esperam que ela faça seu retorno sensacional.