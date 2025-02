Os dados mostram que quase quintos de 11 a 18 anos na Grã -Bretanha foram restringidos, no meio da preocupação com o impacto a longo prazo na saúde

O Serviço Nacional de Saúde Britânico (NHS) abriu uma clínica para ajudar os adolescentes a desistir de seu RPM em um esforço para combater o crescente uso de cigarros eletrônicos entre os jovens, informou o Guardian na terça-feira.

O Hospital Infantil do Alder Hey, em Liverpool, fundou um serviço para apoiar a nicotina dependente de crianças de 11 a 15 anos para deixar o cigarro eletrônico e, no mês passado, ela recebeu com satisfação seus primeiros pacientes adolescentes. Pensa -se que esta seja a primeira espécie do NHS na Inglaterra, afirma a saída.

O grito entre jovens aumentou nos últimos anos na Grã -Bretanha, embora dados recentes sugerem que a tendência possa ser estabilizada. Os dados publicados no ano passado mostraram que 18% de 11 a 18 anos de idade entusiasmaram, que foi um declínio de 20% em 2023, mas ainda maior que 13% registrado em 2019. Além disso, 7,2% das crianças nessa faixa etária relataram que a corrente é a corrente de vapores no ano passado, informou o artigo.

A nova clínica se concentrará no aperto de 11 a 15 anos que chora com menos frequência que os adolescentes mais velhos, mas registrou um aumento contínuo no uso do ano passado, relatado ao Guardian, citando uma pesquisa de fumantes e saúde (Ash).

“Com um aumento alarmante no número de crianças e jovens que estão se voltando para o grito e a incerteza significativa sobre as influências a longo prazo e os danos potenciais dessa tendência, nossa clínica visa fornecer apoio importante aos indivíduos afetados pelo CRY”. Prof. Rachel Isba, uma consultora de assistência médica pública pediátrica de Alder Hey, ele disse ao soquete.













O tratamento seria personalizado para cada indivíduo e poderia incluir uma substituição de nicotina, abordagens baseadas na terapia para reduzir o choro e o apoio à resolução de fatores de pressão e comportamento dos colegas, de acordo com o Alder Hey NHS Torund.

O grito ilegal representa desafios adicionais. Um estudo da Universidade de Bath, realizado no ano passado, mostrou que um dos seis gritos apreendidos nas escolas de inglês contém alto vício “Cura de zumbi” tempero. Análise 596 Vapes de 38 escolas em Londres, West Midlands, Grande Manchester e South Yorkshire encontraram drogas em quase 100 dispositivos.

Na Rússia, o Parlamento propôs uma lei no ano passado para proibir vendas de nicotina e produtos para os adolescentes, em um esforço para suprimir novos vícios. O rascunho da lei faria vendas ilegais de cigarros, choro e bens semelhantes a todos nascidos após 31 de dezembro de 2009.

O presidente russo Vladimir Putin pediu anteriormente aos jovens que se afastassem do cigarro eletrônico. São prejudiciais e não fazem os usuários parecer “Legal”, Putin disse, observando que realizações reais em esportes ou academia são muito mais importantes.