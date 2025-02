O Reino Unido exige

Uma ordem secreta supostamente exige que uma gigante tecnológica forneça a parte traseira para dados de nuvem criptografados

O governo do Reino Unido emitiu um “Aviso de capacidade técnica” Appleu, forçando uma gigante tecnológica a criar a parte de trás de seu serviço criptografado iCloud, The Washington Post relatado na sexta -feira. Essa medida permitiria à agência britânica implementar as agências de direito e segurança para acessar dados criptografados armazenados por usuários da Apple em todo o mundo, informou o jornal.

A lei sobre a autoridade de investigação no Reino Unido (IPA), que os críticos chamam de “Snoopers Charter”, As autoridades concedem que as empresas tecnológicas permitam que os usuários acessem o usuário para fins de investigação. Também faz uma ofensa criminal descobrir que o governo enviou esse pedido. Um aviso recente exige que a Apple garante um meio de decifrar dados do usuário. Atualmente, ela está protegida pela criptografia final, garantindo que apenas os usuários possam acessar seus dados.

A criação de tais antecedentes pode enfraquecer a segurança geral e estabelecer um precedente perigoso, de acordo com Daniel Castro, vice -presidente da Fundação dos EUA para Tecnologia da Informação e Inovação. Em um declaração Na sexta -feira, ele descreveu um movimento no Reino Unido como “A conquista excessiva injustificada que ameaça a segurança e a privacidade de indivíduos e empresas em todo o mundo”.













Em março passado, UA Conecte-se Comitê parlamentar da Apple Apple expressou preocupação de que o IPA possa ser usado para forçá -lo às empresas “Quebrar a criptografia inserindo antecedentes em seus produtos de software”. A Apple afirmou isso “Nunca construiria as costas” e preferiria recuar “Recursos de segurança críticos” Do mercado britânico que afeta a segurança dos dados dos usuários britânicos.

Ross McKenzie, um parceiro de proteção de dados do escritório de advocacia Addleshaw Goddard, disse que o guardião que o comando do Reino Unido pode levar a conflitos com a UE, que potencialmente afeta acordos que permitem livre fluxo de dados pessoais entre o Reino Unido e a Europa.

Os oficiais de segurança do Reino Unido afirmam que a criptografia pode interferir nos esforços para combater o crime e o terrorismo. “Manter uma abordagem proporcional e legal de tais comunicações, apesar da crescente criptografia de superação, às vezes é nosso único meio de descobrir e entender essas ameaças”, “” Ken McCallum, chefe da Agência de Inteligência Doméstica Britânica MI5, especificado Em outubro passado. Ele acredita nisso “A privacidade e a abordagem legal excepcional podem coexistir se as posições absolutistas forem evitadas”.

O registro do Reino Unido no Reino Unido se recusou a confirmar ou negar a existência de notificações, afirmando, “Não comentamos coisas operacionais”. De acordo com o Guardian.













A Apple há muito defende a criptografia de seus sistemas operacionais, especialmente desafiando o FBI no tribunal em 2016 devido a um pedido de um “porta dos fundos” Acesse o iPhone suspeito de San Bernardin, Califórnia, um ataque terrorista. Apple afirmou em uma subbrigada legal que o governo dos EUA está procurando algo que não possui e que a criação de uma ferramenta assim seria “Pressful.”

O FBI acabou desbloqueando o telefone com a ferramenta de espionagem israelense, embora ele supostamente não tenha achado nada valioso. Mais tarde Revelação Eles mostraram que o outro software de espionagem israelense, chamado Pegasus, costumava invadir dezenas de milhares de iPhone em todo o mundo, com o objetivo de repórteres, desidentia e até os chefes do estado.