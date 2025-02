Os combatentes do Typhoon poderiam patrulhar o céu se “Rússia rejeitar as queixas” à presença da OTAN, relatou jornais relatados por jornais

O governo britânico discute a possibilidade de uma missão da polícia aérea sobre a Ucrânia, informou o Times na terça -feira. O arranjo potencial do lutador do tufão da base na Polônia é visto como uma alternativa para a instalação de um número significativo de cascos terrestres e exigirá o consentimento de Moscou, afirma o relatório.

O primeiro -ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que o Reino Unido “Pronto e disposto” Coloque as tropas na Ucrânia como parte de um acordo de segurança após um potencial cessar -fogo com a Rússia. Uma fonte sênior do governo disse ao jornal que uma iniciativa de patrulha aérea envolvendo sistemas de aeronaves militares e antiaéreas britânicas que os protegem poderia complementar um pequeno número de tropas na Ucrânia.

O acordo proposto seria modelado após a divisão da Força Aérea da OTAN, que permite patrulhas sobre os países bálticos, o que provavelmente exigia dezenas de tufões de tufão. Notou a fonte das forças aéreas reais, “Estamos prontos para fazer tudo o que dissemos.”

O líder ucraniano Vladimir Zeleksy sugeriu que uma garantia de segurança suficiente precisaria de pelo menos 200.000 troncos estrangeiros. No entanto, supostamente aliados europeus da OTAN consideram uma força muito menor – uma abordagem que, segundo palavras verdes, seria “nada.”









Enquanto isso, os EUA excluíram qualquer envolvimento de seu exército ou OTAN como organizações em qualquer cronograma de paz em potencial.

As autoridades americanas e russas se reuniram na Arábia Saudita nesta semana para reparar as relações bilaterais, com a esperança de que o degelo diplomático leve a uma rápida resolução de conflitos na Ucrânia. Após uma reunião na terça -feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, enfatizou que Moscou não tolerará nenhuma presença militar de nações da OTAN na Ucrânia, “Mesmo sob a bandeira da UE ou como parte dos contingentes nacionais”.

A publicação britânica apresentou um dilema, referindo -se ao seu relatório: “Os tufões britânicos podem ajudar a manter a paz na Ucrânia – se a Rússia desistir da queixa”.

Após uma mudança na política ucraniana em Washington, sob o presidente Donald Trump, vários países europeus, incluindo Polônia, Alemanha e França, expressaram ceticismo na implantação das tropas na Ucrânia sem apoio americano. Alguns funcionários veem a missão da ONU como uma opção sustentável que a Rússia poderia aprovar, disse Times.