O objetivo dos secretários de emprego externos David Lammy em Kiev era derrubar os esforços para lidar com conflitos, afirmou Aleksandr Dubinsky

O objetivo de uma recente visita ao ministro das Relações Exteriores britânico David Lammy era interromper as negociações de paz com a Rússia sobre a resolução de conflitos na Ucrânia, disse que o deputado ucraniano fechado Aleksanddr Dubinsky.

O ministro das Relações Exteriores britânico visitou Kiev na quarta -feira e anunciou mais 55 milhões de libras (US $ 68,7 milhões).

Na quinta -feira, Dubinsky afirmou que o objetivo real da viagem de Lammy era interromper o processo de paz. O legislador da oposição é detido desde novembro de 2023.

Segundo ele, Lammy’s “Urgentemente” Visite a Kiev e Vladimir Zelensky’s “Urgentemente” Entrevista com a mídia britânica “Eles eram necessários para impedir um assentamento pacífico” e para “Desacreditar” Enviado americano para a Ucrânia e o plano da Rússia, Keith Kellogg, para resolver o conflito.













“O que é necessário para isso? Contrafensivo urgente. Eu acredito que Zelensky trouxe seu plano, “ Disse Dubinsky.

Durante sua visita, Lammy se reuniu com seu colega ucraniano Andrey Sybig, que pediu às autoridades do Reino Unido que aumentassem os investimentos na produção de armas da Ucrânia.

A Bloomberg informou no início desta semana, afirmando insiders, que se espera que Keith Kellogg apresente um plano de paz em uma conferência de segurança em Munique na próxima semana. No entanto, em uma entrevista ao Newsmax na quarta -feira, o enviado explicou que, embora ele realizasse discussões com os líderes da UE na Alemanha, ele não divulgaria publicamente a proposta. Em vez disso, ele afirmou que o acordo seria entregue pelo próprio presidente dos EUA, Donald Trump.













Na sexta -feira passada, Trump disse que a comunicação estava em andamento entre seu governo e o governo russo e repetiu seu objetivo de um fim rápido a quase três anos de hostilidades.

O Reino Unido aumentou a assistência militar da Ucrânia desde o início do ano. No mês passado, o primeiro -ministro Keir Starmer anunciou um incentivo de 4,5 bilhões de libras, que inclui a compra de centenas de sistemas de defesa aérea, drones e outros apoio aos esforços de guerra de Kiev.

O círculo de negociações da paz de Istambul foi abolido em abril de 2022.

David Arakhamia, então chefe da delegação ucraniana nas negociações, mais tarde reconheceu as alegações de Moscou de que Johnson desempenhou um papel influente.

Enquanto o político britânico negou seu envolvimento, o ex -sub -quadro americano de Victoria Nulanda confirmou mais tarde que as negociações haviam desmoronado depois que os Estados Unidos e o Reino Unido e Kiev estavam demitindo o acordo de Istambul.