O relacionamento de Brody Jenner e Caitlyn Jenner explicado

Curioso sobre a ligação entre Brody Jenner e Caitlyn Jenner? O relacionamento deles enfrentou anos de distância emocional, desafios públicos e eventual reconciliação. A transição de Caitlyn desempenhou um papel fundamental na evolução de sua conexão.

Aqui está uma visão mais detalhada de sua jornada, lutas e como a paternidade inspirou Brody Jenner a redefinir seu papel como pai.

Brody Jenner, personalidade de televisão conhecida por The Hills, é um dos seis filhos biológicos de Caitlyn Jenner.

Caitlyn, anteriormente conhecida como Bruce Jenner, fez a transição em 2015. Ele divide Brody e Brandon Jenner com sua ex-esposa, Linda Thompson. Caitlyn também tem Burt Jenner e Cassandra Marino de seu casamento com Chrystie Scott, e Kendall e Kylie Jenner de seu casamento com Kris Jenner.

Brody sempre falou sobre os desafios em seu relacionamento com Caitlyn durante sua educação. Ele descreveu Caitlyn como ausente durante partes significativas de sua infância, perdendo muitos aniversários e marcos importantes.

Caitlyn reconheceu publicamente estas deficiências, atribuindo-as a lutas pessoais e dificuldades em navegar na sua identidade antes da transição. Em um episódio recente de Forças Especiais: o teste mais difícil do mundo, Brody compartilhou que estava chateado com a ausência de Caitlyn e se sentiu abandonado, especialmente porque Caitlyn começou uma nova família com Kris Jenner. (através PESSOAS)

Apesar dessa dinâmica tensa, Brody refletiu sobre a transição de Caitlyn e disse que isso esclareceu muitos aspectos do relacionamento deles. Ele explicou que a transição de Caitlyn os ajudou a se conectarem de forma mais autêntica. Caitlyn também expressou pesar por sua ausência na vida dos filhos mais velhos e pediu desculpas a Brody, o que ela considerou significativo.

Como pai, Brody se comprometeu a ser pai de forma diferente, enfatizando seu compromisso de estar ao lado de sua filha, Honey Raye Jenner, nascida em julho de 2023. Ele compartilhou abertamente seu entusiasmo em construir um vínculo forte com sua filha, moldado por suas próprias experiências. com Caitlyn.

O relacionamento deles continua a evoluir à medida que ambos trabalharam em prol da reconciliação e da compreensão ao longo dos anos.