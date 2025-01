O relacionamento de Riley Leonard e Molly Walding explicado

Riley Leonard e sua namorada Molly Walding Eles namoram há vários anos, deixando os fãs curiosos sobre seu relacionamento. Mais recentemente, o time do quarterback do Notre Dame conquistou uma vitória sobre o Indiana Hoosiers por 27 a 17 na primeira rodada dos playoffs. Depois disso, Walding rapidamente postou sobre sua vitória e seu relacionamento crescente. Desde então, muitos se envolveram em sua vida amorosa. Aqui estão todos os detalhes.

Riley Leonard e Molly Walding estão namorando?

Sim, Leonard e Walding namoram há sete anos.

A história de amor deles começou quando eles estudaram na Fairhope High School, onde Leonard era jogador de futebol e Walding era líder de torcida. Após terminarem os estudos, os dois seguiram caminhos diferentes, estudando em instituições diferentes. Durante esses anos, o quarterback da NFL foi para a Duke University, enquanto Walding foi para Auburn.

No entanto, eles fizeram seu relacionamento à distância funcionar mantendo contato e visitando-se com frequência, e os dois às vezes compartilhavam vislumbres de seu romance nas redes sociais. O vínculo deles parece continuar crescendo depois de quase sete anos. No mês passado, o casal também alcançou outro marco no relacionamento ao anunciar que estavam noivos. redes sociais.

Mais recentemente, Walding a acolheu identificador do instagram parabenize Leonard pela vitória de sua equipe e reflita sobre seu relacionamento de longo prazo. Ela compartilhou um vídeo adorável, mostrando sua carreira e momentos especiais. Sua legenda dizia: “Comemorando uma vitória irlandesa e comemorando nossos 7 anos!!!!!! Eu não poderia estar mais grato por você @riley.jleonard.”

De acordo com Perfil de Walding no LinkedInAtualmente está cursando bacharelado em Relações Públicas. Atualmente ela é recrutadora de estudantes na Auburn University. Além disso, possui ampla experiência em diversas áreas como recrutamento, design gráfico, vendas, redes sociais e relações públicas. Anteriormente, ela trabalhou meio período como balconista de vendas para Christina Lynn e como presidente de recrutamento da Chi Omega – Capítulo Alpha Beta.