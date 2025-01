O relacionamento de Trent e Angie na terceira temporada: como foi sua reunião?

Os espectadores estão curiosos para saber se Will e Angie invadiram a dramática série dramática de procedimentos policiais, Será a terceira temporada de Trent. O episódio 4, intitulado “Floor Is Lava”, apresentado à dupla investigando o caso misterioso de um homem que foi morto a tiros em sua casa. Ao resolver o caso, eles se dedicaram a uma conversa chocante, que liderou a reunião em um novo endereço. Aqui estão os detalhes do seu link.

Wilbur e Angie quebraram Will Trent Season 3 Episódio 4?

Sim, Wilbur e Angie Break in Will Trent Season 3 Episódio 4.

Desde a reunião deles, as coisas ficaram desconfortáveis ​​entre Will e Angie, mas mantêm seus rancores de lado e se concentram no caso. Eles são muito cuidadosos no sofá da vítima durante a investigação para evitar destruir qualquer evidência. No entanto, as tensões óbvias entre a dupla se intensificam à medida que avançam e ficam presas em um restaurante mais tarde.

Eles estão acidentalmente trancados em um restaurante enquanto aguardam seu pedido de transporte. Seu curto período de tempo juntos provou ser benéfico para seu relacionamento, avançando. Will pede desculpas a Angie por obter um bolo sem glúten em sua festa de volta.

No entanto, Angie, que agora está chateada, estava esperando um pedido de desculpas por mais de um bolo. Em uma virada esperada dos eventos, a dupla participa de um argumento difícil, apontando um para o outro para a prisão. Angie, Angie grita dizendo “Você fez nossa vida!”

Profundamente ferido, ele começou a explicar como era seu relacionamento em um bom argumento e também estava pensando em começar uma família, mas tudo o que foi arruinado por ele. Will argumentou que ele tentou resolver as coisas. Não convencida por suas palavras, ela pede que ela “vá para o inferno”. No entanto, no final da reunião, eles também tiveram uma conversa final, estabelecendo registros diretamente no estado de seu relacionamento. Depois de terminar o caso, Angie solta sua papelada e diz que ela a estraga como uma amiga melhor.

Angie acredita que eles estão em páginas diferentes e as coisas não podem retornar ao normal. Ela diz a ele que eles são apenas “colegas de trabalho”. Will pergunta como ele continuará. Ao qual ela responde que ele já tem, mas não percebe. Ela libera vontade de seu relacionamento e termina seu vínculo de uma vez por todas.