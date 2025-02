O relatório de consulta do KPCC revela a aliança do Congresso-BJP na eleição de Thrissur Lok Sabha: LDF

Imagem representativa do líder do Congresso TN Prathapan e do líder do BJP K. Southern compartilhando um momento leve em Thrissur | Crédito da foto: KK Najeb

As conclusões da Comissão de Pesquisa do KPCC sobre as recentes eleições de Lok Sabha em Thrissur deixaram claro que os líderes do distrito do Congresso causaram deliberadamente contratempos. O Comitê Distrital da Frente Democrática da Esquerda (LDF) indicou que essas falhas foram o resultado de uma aliança ímpia dos líderes do Congresso com o BJP no distrito.

A Comissão acusou líderes como TN Prathapan, José Vallur, Anil Akkara e Deputy Vincent, nomeando -os explicitamente. De acordo com as descobertas, os membros do Congresso trabalharam para desviar os votos para o candidato da NDA, Suresh Gopi, em vários segmentos da Assembléia. Isso levou o Congresso a perder 64.000 votos, e o candidato da UDF K. Muraleedharan terminou em terceiro lugar, disse o comitê do distrito de LDF.

“Sr., o LDF alegou.

A mudança nos votos em direção ao BJP durante as eleições não foi um incidente isolado. Durante anos, os líderes do Congresso no distrito simpatizam com as agências controladas pelo BJP, elogiando -os. O Sr. Anil Akkara e o Sr. José Valloor, em particular, atuaram como propagandistas para o governo central. Enquanto agências centrais como o IPC dirigidas (M) ED, esses líderes defenderam abertamente as agências controladas pelo BJP, acrescentou.

Politicamente, eles têm adotado posições que beneficiam o RSS. Durante as eleições de Lok Sabha, acredita -se que esses líderes tenham apoiado o BJP. Apesar das conclusões da Comissão de Pesquisa designada pela liderança estadual de seu próprio partido, os envolvidos na manipulação não responderam.

Tentativas de ocultar o vínculo do Congresso -BJP em Thrissur e disseminar falsidades durante as eleições, incluindo as declarações de um suposto CPI (M) -BJP “Current”, agora foram expostos. O relatório de pesquisa esclarece a queda do Congresso no distrito, expondo decepção e traição dentro de seu partido, disse ele.