O relatório Niti Aayog busca mais fundos públicos para o ensino superior

Entre todos os estados e territórios sindicais, Jammu e Cashmir, 19%), de acordo com um relatório de política preparado pelo Niti Aayog intitulado “Ensino Superior da qualidade da expansão por meio de estados e universidades públicas do estado”. O relatório, publicado aqui na segunda -feira, disse, em contraste, Delhi (1,67%), Telangana (2%) e Karnataka (2,01%) são significativamente designados para o ensino superior.

O relatório constatou que existem estados com taxas de crescimento negativas nos gastos com ensino superior. “As despesas médias para jovens no ensino superior aumentaram de ₹ 2.174 para ₹ 4.921 entre 2005-06 e 2019-20. No entanto, dentro desse aumento, a divergência entre os estados aumentou significativamente ”, afirmou. Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh e Telangana continuam sendo os principais gastos com jovens no ensino superior, com estados como Rajasthan, Punjab e Chhattisgarh atrasando, acrescentou o relatório.

Maharashtra lidera o financiamento do ensino superior com um orçamento de ₹ 11.421 milhões de rúpias, seguido por Bihar (₹ 9.666 milhões de rúpias) e Tamil Nadu (₹ 7.237 milhões de rúpias), encontraram o relatório. “Os estados como Sikkim (₹ 142 milhões de rúpias), Arunachal Pradesh (₹ 155 milhões de rúpias) e Nagaland (₹ 167 milhões de rúpias) têm os menores orçamentos de ensino superior”, disse ele. Ao considerar a despesa do ensino superior como uma porcentagem do produto interno do estado bruto (GSDP), Bihar ocupa um lugar mais alto em 1,56%, seguido por Jammu e Caxemira com 1,53%e Manipur em 1,45%. “Telangana tem a menor porcentagem em 0,18%, enquanto Gujarat e Rajasthan atribuem 0,23% cada”, afirmou o relatório.

O relatório, disse Niti Aayog em comunicado, é um documento político do setor de ensino superior, focado especificamente nos estados públicos e universidades do estado (SPU). Ao publicar o relatório, o vice -presidente de Niti Aayog, Suman Bery, disse em muitos sistemas de educação mundial, as universidades públicas estabelecem o ponto de referência para a excelência. “Embora a Índia tenha instituições como o IIT, as universidades públicas do estado também devem buscar altos padrões”, disse ele. Eu esperava que as recomendações contidas no relatório fossem com entusiasmo pelos ministérios dos governos central e estadual.

O relatório de política fornece um mapa de políticas detalhado que inclui quase 80 recomendações de políticas. A densidade média da universidade nacional é de 0,8. Sikkim tem a maior densidade de 10,3, seguida por Arunachal Pradesh, Ladakh, Himachal Pradesh, Meghalaya e Uttarakhand. “Nos estados altamente populosos de Bihar, Uttar Pradesh, Bengala Ocidental e Maharashtra, a densidade no nível estadual está abaixo da média nacional, com Bihar registrando o mais baixo em 0,2”, afirmou o relatório.

“Estados como Kerala, Chhattisgarh e Himachal Pradesh têm taxas de registro femininas mais altas do que os homens, que servem como modelos bem -sucedidos para maior acesso ao ensino superior para as mulheres. O menor geograficamente e a UT como Chandigarh, Mizoram e as ilhas Andaman e Nicobar têm inscrições relativamente equilibradas de homens do sexo feminino, com diferenças de apenas algumas centenas de estudantes ”, afirmou o relatório.