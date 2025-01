O remake da faculdade está acontecendo, revelou a participação do escritor e Robert Rodríguez

Uma nova versão de A faculdade Está oficialmente em processo.

Lançado em 1998, o corpo docente é um filme de terror de ficção científica, dirigido por Robert Rodríguez e escrito por Kevin Williamson de Scream. O filme é estrelado por Jordana Brewster, Josh Hartnett, Robert Patrick, Elijah Wood e muito mais.

Por VariedadeUma nova versão do corpo docente agora está oficialmente acontecendo em Miramax. Rodríguez retorna para produzir o novo filme.

Quem escreve o remake da faculdade?

A nova versão do corpo docente está sendo escrita por Drew Hancock. Hancock escreveu e dirigiu o novo filme de terror, estrelado por Jack Quaid e Sophie Thatcher, que atingem os teatros dos Estados Unidos neste fim de semana, cortesia da Warner Bros. Pictures.

A Boulderlight, uma empresa de produção que trabalhou em parceira, a mulher da época de Anna Kendrick, a bárbaro de Zach Cregger e muito mais, está produzindo o novo remake.

Além do elenco acima mencionado, a versão original do corpo docente também está estrelando Clea Duvall, Laura Harris, Shawn Husosy, Salma Hayek, Famke Janssen, Piper Laurie, Chris McDonald, Babe Neuwirth e Jon Stewart.

“Para os alunos do High High, o diretor e seu grupo de professores sempre foram um pouco estranhos, mas ultimamente os alienígenas se comportaram positivamente”, diz uma descrição do filme. “Controlados por parasitas de outro mundo, o corpo docente tenta infectar os alunos um por um. A líder de torcida Delilah (Brewster), o jogador de futebol Stan (Hatosy), o traficante de drogas Zeke (Hartnett) e a nova garota de Marybeth (Harris) se juntam a alguns de seus outros companheiros para combater os invasores.

Rodríguez se dirigiu a Spy Kids mais recentemente em 2023: Armageddon, enquanto também dirigiu episódios da série Star Wars, The Book of Boba Fett. Sua filmografia também inclui o mariachi de 1992, despertando de 1995, 1996, do anoitecer a Dawn, 2001 Spy Kids, Spy Kids 2 de 2002: a ilha de sonhos perdidos, Kids Spy de 2003 3-D: jogo, eleze, com o tempo em que México, a partir de 2003, sem cidade de 2005, terror do planeta de 2007, facão de 2010, Alita: Battle Angel de 2019 e muito mais.

Uma data de lançamento para a nova versão do corpo docente ainda não foi estabelecida. O filme original é atualmente transmitido na MGM+ e na Plutão TV.