As características do foco estão produzindo oficialmente um Audição O remake do thriller de terror japonês de 1999, que foi originalmente baseado no romance de 1997 com o mesmo nome de Ryū Murakami. No momento, o projeto não tem uma data de lançamento oficial de elenco ou objetivo.

Quem está envolvido no remake da audiência?

Após o sucesso crítico do Speak No Mal, Diretor Christian Tafdrup Foi assinado para dirigir o remake de audição em inglês, que também está co -escrita com o irmão Mads Tafdrup. Isso marca o último projeto de endereço em inglês de Christian Tafdrup, depois de 2022 James McAvoy, não fala mal, que obteve uma qualificação certificada de 83% no Rotten Tomatoes. O cineasta dinamarquês também está ligado ao líder de Sebastian Stan e Lily James no thriller de terror, deixando o mal ir para o oeste.

O remake será produzido por Ashok Amritraj, Priya Amritrajmm e Mario Kassar. Executivo de Murakami, Chris McGurk, Yolanda Macias e Joyce Jun é produzido.

O filme original se concentrou em um viúvo que organiza uma audição falsa de elenco com a esperança de encontrar sua próxima esposa. Instantaneamente, ele está interessado em uma jovem atriz, aspirando a ser dançarina de balé. No entanto, ele descobre lentamente o passado sombrio e complicado das mulheres, o que o leva a ser pego em um relacionamento com um casal mentalmente instável e imprevisível. A adaptação de 1999 foi dirigida por Cannes Palme d’Or nomeado Takashi Miike. Ele estrelou o ator de Rencor Ryo Istibashi, a estrela da polícia de Tóquio Gore, Eihi Shiina, e a estrela que Jun Kunimura chora.

(Fonte: Prazo final)