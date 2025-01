O repórter da CBS Sam Kuffel foi demitido após criticar a ‘saudação’ de Elon Musk

CBS repórter Sam Kuffel Ela teria sido demitida de seu cargo na WDJT-TV após suas postagens críticas nas redes sociais. Elon Musk Saudação polêmica em um evento recente. Os comentários de Kuffel, feitos em resposta ao movimento do braço de Musk durante um discurso, despertaram atenção significativa e supostamente levaram à sua saída repentina da estação.

Neste artigo iremos nos aprofundar nos detalhes da demissão de Kuffel e nas publicações que criticam a saudação de Elon Musk.

Sam Kuffel teria sido demitido após criticar a saudação de Elon Musk

Sam Kuffel, meteorologista da WDJT-TV em Milwaukee, teria sido demitida de seu cargo na estação. Isto acontece um dia depois de ele ter criticado o gesto de Elon Musk num recente evento de inauguração presidencial.

Kuffel postou duas mensagens no Instagram na terça-feira acusando o magnata da tecnologia de fazer uma saudação nazista. Em uma postagem, ele afirmou que Musk “saudou os nazistas duas vezes” durante seu discurso. Ele seguiu com uma segunda postagem usando um GIF do programa It’s Always Sunny in Philadelphia, chamando Musk de nazista. (através O invólucro)

As postagens geraram uma reação negativa, com o apresentador de rádio conservador Dan O’Donnell condenando seus comentários como “vulgares” em seu desconhecido (anteriormente Twitter). A polêmica ganhou mais atenção. A Liga Antidifamação descreveu o gesto de braço de Musk como “estranho” e alertou contra a conclusão de sua intenção. Musk, que não abordou diretamente as acusações, respondeu à situação com humor e criticando seus críticos.

Na tarde de quarta-feira, a biografia e a foto de Kuffel foram removidas do site da emissora. Um memorando também foi enviado à equipe da WDJT-TV confirmando que Kuffel não trabalhava mais lá. A estação se recusou a comentar mais, citando questões de pessoal.

de acordo com ela LinkedInKuffel estava na emissora há mais de cinco anos, ganhando reconhecimento local não apenas por suas previsões meteorológicas, mas também por suas aparições na WRNW-FM. Apesar da polêmica, Kuffel não comentou publicamente sua saída.