O representante de Connecticut, John Larson, diz que teve uma convulsão no chão da casa

O representante de Connecticut, John Larson, diz que teve uma convulsão no...

O representante de Connecticut, John Larson (D), disse na terça -feira que teve uma convulsão no chão da casa no dia anterior.

“Ontem, por volta do meio dia, experimentei um incidente médico no chão da casa, quando meu discurso parou momentaneamente”, uma declaração de Larson Postado em x leituras. “Após o incidente, vi o médico que frequentou a casa, o Dr. Monahan, que me encaminhou para uma avaliação adicional”.

“Após uma rodada de evidências, foi determinado que a causa da breve pausa no meu discurso foi uma convulsão parcial complexa”.

Em Um vídeo capturado Na terça-feira disponível no C-SPAN, você pode ver Larson falando e depois parando, lutando para obter palavras após a parada inicial.

“Quinze anos atrás, tive uma substituição de válvula cardíaca devido a uma variação na forma da minha válvula aórtica com a qual nasci”, disse Larson. “Às vezes, as pessoas com essa condição podem desenvolver sintomas como mudanças momentâneas na fala ou movimento que eram evidentes ontem”.

Em 2023, o ex-líder da minoria do Senado, Mitch McConnell (R-KY), teve dois momentos notáveis ​​em que parou enquanto conversava com jornalistas em questão de semanas, o que resultou em perguntas sobre sua saúde.

Fonte