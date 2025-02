O representante de Zinke defende a ordem do Departamento de Justiça para deixar as posições de Eric Adams: ‘Imigração’ é ‘prioridade’

O representante de Zinke defende a ordem do Departamento de Justiça para...

O representante Ryan Zinke (R-Mont.) Defendeu a Ordem do Departamento de Justiça (DOJ) no domingo, para que os promotores federais eliminem as acusações de corrupção contra o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams.

“Bem, acho que a prioridade seria imigração”, disse Zinke em entrevista em “The Hill Domingo” pela Newsnation, quando solicitado a explicar por que a ordem de abandonar acusações não é um exemplo de politização no Departamento de Justiça em favor do presidente Trunfo.

Zinke disse que “as acusações eram muitas” contra Adams, dizendo “, mas acho que o grande impulso é a imigração. Nova York é a nossa maior cidade. Deve ser uma cidade brilhante, e não é. E muito disso é imigração .

“O presidente olhou para ele, as prioridades. Você tem que trabalhar com Nova York. Ele encontrou um colega arranjado. Apenas certifique -se de que a cidade esteja limpa ”, continuou Zinke.

“Obviamente, o governo Trump olhou para ele e disse: ‘Você sabe o quê? O que é mais importante no momento é colocar Nova York em um lugar seguro e obter o problema da imigração ilegal em Nova York'”, acrescentou.

Os comentários ocorrem alguns dias depois que o Departamento de Justiça de Trump ordenou que os promotores federais retirassem as acusações de corrupção contra o prefeito, que se aproximou do presidente nos últimos meses, quando seu julgamento por suborno se aproximou de abril.

Adams foi acusado em setembro por acusações de conspiração para cometer fraudes com o cabo, fraude eletrônica, solicitação de contribuição de um estrangeiro e suborno. Ele negou qualquer irregularidade.

O procurador -geral interino anexou Emil Bove ordenou que os promotores demitissem as acusações sem avaliar a força do caso e indicaram que os advogados que apresentaram as acusações não fizeram nada de errado

Em vez disso, ele disse que o caso “interfere incorretamente” com a campanha do prefeito de Adams em 2025 e “indevidamente restringiu” a capacidade do prefeito de se concentrar em “imigração ilegal e crime violento que se intensificou sob as políticas de administração anterior”.

A medida causou preocupações sobre um possível quid pro quo e levou às demissões do promotor interino dos Estados Unidos em Manhattan e vários outros promotores federais que se recusaram a retirar as acusações contra Adams.

Na sexta -feira, Trump deu de ombros com as demissões, sugerindo que todos os principais promotores teriam sido demitidos de qualquer maneira nos próximos dias.

“Eu não sei”, disse Trump no Salão Oval quando perguntado sobre a controvérsia no caso de Adams. “Obviamente, não estou envolvido nisso, mas diria isso. Se eles tivessem um problema, e essas são principalmente pessoas do governo anterior, você entende. Portanto, eles não estariam lá de qualquer maneira. Todo mundo era todos.

“Então, quando você diz que renunciou, eles teriam ido de qualquer maneira”, continuou Trump. “Mas não sei nada sobre o caso individual. Eu sei que eles não sentiram que era grande parte do caso. Eles também sentiram que era injusto para as eleições.

A colina é de propriedade do Nexstar Media Group, que também tem notícias.

