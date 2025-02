O representante democrata diz que a idéia de aquisição de Trump é “ridícula”

O representante Ilhan Omar (D-Minn.) Disse acreditar que a idéia do presidente Trump de cuidar da faixa de Gaza é “ridícula”.

Omar ingressou em “Face the Nation” da CBS no domingo, onde a apresentadora Margaret Brennan perguntou sobre as ações recentes do governo Trump, incluindo seu controverso anúncio de que ele queria que os Estados Unidos reconstruíssem Gaza, mesmo que isso signifique realocar o povo palestino.

“Isso é simplesmente limpeza étnica e genocídio, que está falando”, disse Omar. “O povo palestino permanecerá em Gaza, e não há apoio no mundo pela sugestão ridícula que eles estão fazendo”.

Os democratas criticaram abruptamente o presidente por seus comentários, chamando a proposta de aquisição de “limpeza étnica”. O representante de Green (D-Texas) ameaçou introduzir artigos de julgamento político contra Trump sobre o assunto.

Trump se reuniu com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca na terça -feira. Durante uma conferência de imprensa conjunta após a reunião, o presidente sugeriu que os Estados Unidos pudessem ajudar a reconstruir a faixa de Gaza devastada pela guerra assumindo e limpando -a.

Trump não forneceu detalhes sobre quem poderia morar lá, mas sugeriu que os palestinos deslocados não desejassem retornar à região devastados pela guerra e pudessem ser redefinidos permanentemente em outros lugares.

Omar argumentou que acredita que as pessoas em Gaza provavelmente iriam querer ficar na região.

“Tenho certeza de que a maioria das pessoas em Gaza adoraria permanecer em sua terra natal e estar onde nascem”, disse ele.

