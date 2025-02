O representante Brian Fitzpatrick (R-Pa.)

O republicano moderado disse que o presidente russo Vladimir Putin, que lançou a invasão da Ucrânia há três anos, deve ser forçado a pagar.

“Putin e Putin Sol Publicar em x.

“Forçar a Ucrânia a pagar esses custos é o epítome da falha das vítimas e a extorsão da vítima”.

A declaração ocorre quando as autoridades americanas estão promovendo uma proposta na qual os Estados Unidos obtiveriam metade da renda dos recursos naturais da Ucrânia, bem como os lucros dos portos e outras infraestruturas, de acordo com o New York Times. De acordo com um projeto de contrato, os Estados Unidos cobrariam até que um fundo especial atinja US $ 500 bilhões.

Em troca, os Estados Unidos forneceriam apoio a longo prazo para a reconstrução da Ucrânia. No entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também pressionou as garantias de segurança e resistiu aos termos pressionados pelo presidente Trump.

Mesmo assim, o Times informou no sábado que a Ucrânia estava considerando seriamente uma versão revisada do contrato.

O desenvolvimento ocorre após uma semana de tensões crescentes entre Zelensky e Trump, que foram criticadas pelo lado de Putin por Zelensky. Trump disse que o líder ucraniano começou a guerra e chamou Zelensky de “ditador sem eleições”. Zelensky disse que Trump viveu em uma “rede de desinformação”.

Algumas autoridades americanas alertaram Zelensky contra o provocador de Trump. O consultor de segurança nacional Mike Waltz disse na quinta -feira que Zelensky precisa “mitigá -lo e dar uma olhada e assinar esse acordo”.

Fitzpatrick, um dos três republicanos da Câmara de Representantes escolhidos nos distritos que o vice -presidente Harris venceu nas eleições de 2024, disse no início desta semana que Zelensky não deve ser forçado a aceitar um acordo para outro país e que ele não chega ao seu demandas.

“O presidente Volodymyr Zelenskyy não precisa e não deve ter tratamento forçado por nenhuma nação externa que não garante a segurança e a soberania do povo ucraniano”, Fitzpatrick escreveu em comunicado Na plataforma social X.

O representante Jim Himes (D-Conn.) No domingo, ele comparou o acordo de recursos naturais com algo que a Máfia poderia oferecer.

“Parece simplesmente um episódio de ‘The Sopranos’, correto ‘. Dê -nos seus minerais ou não vamos ajudá -lo a combater um açougueiro sangrento”, disse ele. “Quero dizer, é realmente o que queremos que o maior país da história seja conhecido, por alguma máfia?”

Fonte