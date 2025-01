O representante do Partido Republicano sugere que a ajuda humanitária da Califórnia deve ser retida em detrimento das políticas estaduais

O representante do Partido Republicano sugere que a ajuda humanitária da Califórnia...

O deputado Warren Davidson (R-Ohio) disse acreditar que o Congresso deveria reter os fundos de ajuda humanitária na Califórnia após os incêndios florestais de Los Angeles até que o governo estadual faça mudanças na política ambiental.

Em uma sexta-feira Fox News aparênciaEle disse: “Se eles querem o dinheiro, então deverá haver consequências e eles terão que mudar as suas políticas”.

Davidson repetiu os sentimentos do presidente eleito Trump de que os líderes estaduais não conseguiram se preparar para incêndios de grande escala que frequentemente afetam a região. No entanto, mais de quatro incêndios ficaram fora de controle porque os bombeiros ficaram sem água e mão de obra para combater as chamas.

“Quer dizer, apoiamos pessoas que são atormentadas por desastres, mas temos de pressionar o governo da Califórnia para mudar de rumo”, disse Davidson, culpando o governador democrata Gavin Newsom pelas políticas que pioraram os incêndios.

“A Flórida é propensa a furacões, então eles fazem muitas coisas para mitigar os riscos de furacões. A Califórnia é propensa a incêndios e eles fazem coisas para piorá-los”, disse ele.

Em 2019, Trump questionou a preparação do governante eleito num tweet alegando a má gestão de Newsom.

“O Governador da Califórnia, @GavinNewsomfez um péssimo trabalho na gestão florestal. Eu disse a ele desde o primeiro dia em que nos conhecemos que ele deveria ‘limpar’ o chão de sua floresta, não importa o que seus chefes, os ambientalistas, exijam dele. “Você também tem que fazer queimaduras e cortar firewalls…” disse Trump. escreveu.

“Todo ano quando o fogo queima e a Califórnia queima, acontece a mesma coisa, e aí ele vai ao Governo Federal pedir ajuda $$$. Não mais. Agir em conjunto Governador. “Nem nem perto do nível de queima em outros estados… Mas nossas equipes estão trabalhando bem juntas em…” diz um post posterior.

Mais de cinco anos depois, os dois ainda debatem a melhor forma de enfrentar os incêndios florestais, que mataram pelo menos 13 pessoas na área de Los Angeles na semana passada.

O presidente Biden tem trabalhado para fornecer informações às agências federais e também visitou os bombeiros do condado de Los Angeles.

Newsom e outros representantes estão agora instando Trump a fazer o mesmo enquanto se prepara para assumir o comando do governo federal em 20 de janeiro, após sua posse.

Fonte