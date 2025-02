O representante Don Bacon diz que Trump ‘errado’ chama Zelensky de ditador

O representante Don Bacon (R-Neb.) Disse que o presidente Trump estava “errado” ao chamar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de ditador na quarta-feira e parece ser “parado” pelo presidente russo Vladimir Putin.

“O presidente precisa de um dia de transmissão e começar de novo. Ele deu uma mudança ruim ”, disse Bacon, um republicano moderado, em uma entrevista com Brianna Keilar de CNN. “Acho que o que ele disse está errado, e é uma pena.”

A guerra de palavras de Trump com Zelensky se intensificou na quarta -feira, quando ele liderou a verdade social e chamou o presidente ucraniano de “ditador sem eleições” que ele estava fazendo um “trabalho terrível”.

Bacon, na entrevista, retomou a alegação, observando que Zelensky foi, de fato, eleito democraticamente e que a constituição do país permite que as eleições sejam adiadas sob a lei marcial, que foi invocada devido à invasão da Rússia.

Bacon também disse que as palavras do presidente não refletem as opiniões de todo o Partido Republicano.

“Muitos republicanos sabem o que o presidente disse hoje que estava errado”, disse Bacon. “Putin começou essa invasão. Ele é o ditador. Ele matou todos os seus oponentes. Zelensky foi legitimamente escolhido.

“A Ucrânia é a vítima”, acrescentou. “E eu pediria que nosso presidente fique do lado da liberdade, o lado da democracia, o lado da vítima, não o invasor, e defenderia a coisa certa”.

“E então eu quero ser muito forte em minhas palavras hoje”, disse Bacon, “porque esse republicano não concorda com o que o presidente disse”.

A tensão entre Trump e Zelensky se intensificou rapidamente depois que a Ucrânia estava fora das conversas entre autoridades americanas e russas na Arábia Saudita no início desta semana, retirando uma repreensão de Zelensky.

Trump respondeu na terça -feira com acusações infundadas de que Zelensky “começou” guerra “, e o líder ucraniano respondeu na quarta -feira que o presidente dos Estados Unidos viveu em uma” rede de desinformação “. Trump enviou sua publicação social de Rank Truth Hors depois.

“Acho que ele lidou com o toque”, disse Bacon, quando perguntou se ele acredita que Zelensky respondeu a Trump corretamente. “Você tem que voltar. Ele é a vítima. Putin é o invasor. O bombardeio das cidades de Putin. Os russos estão apagando as cidades que assumiram e mataram ou mataram prisioneiros de guerra. Eles estupraram e saquearam.

“A Rússia está do lado ruim aqui”, acrescentou. “E precisamos de um presidente que tenha clareza moral quando se trata dessa guerra, e agora não vejo isso”.

Bacon disse que espera que o presidente Trump fosse mais forte na Ucrânia do que o ex -presidente Biden, que Bacon disse que era muito lento para entregar armas à democracia devastada pela guerra.

“Eu esperava que esse presidente avançasse e tentasse terminar esta guerra da maneira certa, não de maneira não -foda. E o que vemos hoje não é um curso de ação nobre ”, disse Bacon. “Estamos de pé do lado do ditador, não o lado da democracia”.

