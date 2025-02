O representante Hern defende o atraso na proposta de orçamento da Câmara

O representante Kevin Hern (R-Okla.), Presidente do Comitê de Política Republicano da Câmara, o presidente Mike Johnson (R-La.) Defendeu no domingo pelo atraso na apresentação de uma resolução orçamentária.

Em uma entrevista em “The Hill Sunday” pela NewsNation com Chris Starwalt, Hern disse que a tarefa de Johnson é especialmente difícil, observando que o Partido Republicano pode perder praticamente sem voto na câmera, mas disse que está otimista que a conferência pode avançar com um Resolução esta semana.

“Quando você tem a menor margem nos últimos 150 anos no Congresso, não podemos perder um único voto. Você pensa nisso por um segundo, quando você tem, você sabe, as pessoas que representam todos os cantos do país, o Presidente Johnson tem trabalhado muito durante o fim de semana para nos levar aonde podemos notar uma marcação orçamentária nesta semana, então nós pode avançar com um projeto de lei grande e bonito, como o presidente Trump gostaria ”, disse Hern a Stalewalt ao presidente.

Johnson, membros de sua equipe de liderança e uma seção ideológica de legisladores curvados por horas com o presidente Trump e o vice -presidente Vance para discutir uma estrutura para avançar na lista de desejos legislativos do presidente. Isso inclui fundos de fronteira, política de imigração e uma extensão dos cortes de impostos de 2017.

A reunião da maratona ocorreu dias depois que Johnson foi forçado a descartar os planos de marcar uma resolução orçamentária inicial no meio de uma revolta conservadora sobre o nível de despesas. O ponto morto na câmera levou os principais republicanos do Senado a anunciar que eles moveriam seus esforços para promulgar a agenda de Trump, ameaçando o vapor da câmera.

Johnson relatou “desenvolvimentos muito positivos” após a reunião da Casa Branca na quinta -feira e tentou voltar, havia vários problemas espinhosos.

Hern ecoou esse sentimento na entrevista de domingo.

“Sabemos como será difícil. Entendemos o que o Senado está tentando fazer, fazendo dois projetos de lei para se mover rapidamente. Acho que vamos fazer a resolução do orçamento para que possamos começar a trabalhar na política ”, acrescentou Hern.

