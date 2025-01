O retorno de Akali Dal é uma tarefa difícil, já que os rebeldes radicais de Amritpal e Akali podem desferir um golpe

Imagem de arquivo do ex-presidente do Shiromani Akali Dal, Sukhbir Singh Badal. , Crédito da foto: ANI

Mesmo que a renúncia de Sukhbir Singh Badal como presidente do Shiromani Akali Dal (SAD) tenha sido aceita, uma medida vista como uma tentativa de “correção de curso” para reviver o partido centenário, a tarefa em questão é dar vida ao partido. pode ser árduo.

Os rebeldes do partido estão a deliberar sobre o lançamento de uma nova equipa, enquanto o deputado do Lok Sabha, Amritpal Singh, um propagador pró-Khalistan (Estado Soberano para os Sikhs), já declarou o lançamento do seu partido político em 14 de janeiro.

Para o SAD, que muitas vezes afirma ser o único representante da comunidade Sikh, ambos os desenvolvimentos podem significar a fragmentação do seu banco de votos, que já se deteriorou ao longo dos anos, ao ponto de o partido enfrentar uma crise existencial. O fraco desempenho do partido pôde ser observado nas recentes eleições para Lok Sabha, onde conquistou apenas um assento nos 13 círculos eleitorais parlamentares. Anteriormente, o partido enfrentou derrotas eleitorais nas eleições para a Assembleia de 2017 e 2022.

À medida que o SAD testemunhou um declínio gradual no Punjab, onde a identidade e as questões Sikh têm sido centrais no discurso político, tornou-se evidente entre vários Sikhs um sentimento de que, sob o governo da “família Badal”, o partido se tinha afastado das questões relacionadas para o Sikh’calça,‘ desviando-se de sua ideologia central de dar voz às questões Sikh. No passado recente, o pedido de desculpas do Sr. Badal pelos seus “erros” e o seu pedido de perdão ao ‘calça‘, o partido parecia fazer uma tentativa desesperada de alcançar o seu ‘pânico‘ apoio, mas não conseguiu cortar o gelo com os seus eleitores.

Em 14 de janeiro, o Sr. Amritpal, atualmente preso sob a Lei de Segurança Nacional (NSA), lançaria seu ‘panth‘ e partido político centrado em ‘Punjab’. Além disso, os rebeldes da SAD anunciaram que irão apresentar um novo uniforme nos próximos dias. A sua presença poderá afectar o plano de reactivação da SAD.

Rajdev Singh Khalsa, ex-parlamentar de Sangrur de Punjab e consultor jurídico do Sr. Amritpal, disse O Hindu, “Vamos lançar o festival no dia 14 de janeiro no Sri Mukstar Sahib. Ainda não finalizamos o nome do partido, mas é claro que incluiria ‘Akali Dal’. Amritpal Singh seria o presidente do partido, enquanto seu parente Tarsem Singh seria o presidente interino. A ideologia do partido se concentraria em questões centradas em Punjab e Panth. Nosso jogo será pelo bem-estar de todos.”

Notavelmente, nas eleições de Lok Sabha de 2024, nos dois círculos eleitorais parlamentares de Punjab, as vitórias de candidatos independentes (Amritpal e Sarabjeet Singh, filho do assassino da ex-primeira-ministra Indira Gandhi, Beant Singh), foram vistas nos círculos políticos como um aumento sutil de radicais. elementos no Estado. Anteriormente, a vitória de Simranjit Singh Mann, um conhecido líder sikh linha-dura e chefe do SAD (Amritsar), do círculo eleitoral parlamentar de Sangrur, no Punjab, nas eleições suplementares de 2022, deu uma mensagem de que os linha-dura estão a ficar mais fortes. Uma das razões pelas quais os radicais ganharam terreno foi atribuída ao enfraquecimento do SAD.

Enquanto isso, os líderes rebeldes de Shiromani Akali estão descontentes com o fato de o partido não estar aderindo totalmente às instruções de Akal Takht, o mais alto assento temporário Sikh. Disse o ex-deputado da SAD e líder rebelde Prem Singh Chandumajra O hindu que se o partido não aplicar as directivas de Akal Takht, será forçado a considerar o lançamento de um novo grupo. “A liderança da SAD criou um comité paralelo para reestruturar o partido contra o comité constituído por Akal Takht, o que está a minar a autoridade de Akal Takht. Se até 14 de janeiro o partido não cumprir integralmente a decisão de Akal Takht, abordaremos pessoas com ideias semelhantes para unir forças para reformar o partido”, disse ele na segunda-feira.

O grupo radical Sikh Dal Khalsa também observou em sua declaração que o veredicto de Akal Takht de 2 de dezembro, que concedeu punições religiosas ao Sr. Badal e vários outros líderes de Akali Dal por “erros” cometidos pelo governo do SAD de 2007. A partir de 2017, não foi sido aceito em letra e espírito.

O líder do Dal Khalsa, Kanwar Pal Singh, disse que sem uma declaração forte para implementar as diretivas do Akal Takht, a situação voltaria à estaca zero.