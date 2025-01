Donald Trump está de volta à Casa Branca como Presidente dos Estados Unidos. Começa um novo capítulo na história e o mundo prepara-se para mais quatro anos de imprevisibilidade característica. Mas o que podemos esperar desta vez?

O bilionário assumiu a presidência em 2017 como um estranho político, navegando em águas desconhecidas, sem experiência e sob constante barreira de oposição. Hoje, Trump retorna como um jogador experiente. Atrás dele está o leal Partido Republicano, uma coligação bizarra de elites de Wall Street, magnatas de Silicon Valley, apoiantes do MAGA, conservadores e figuras anti-establishment. Mesmo os seus oponentes têm cada vez mais dificuldade em obter críticas significativas; os seus índices de aprovação e desaprovação são agora surpreendentemente equilibrados – pela primeira vez na sua carreira política.

Uma nova visão para a América

Com esta expressão, a agenda MAGA de Trump está a evoluir de um mero slogan para o que alguns chamam “novo pensamento político” para a América. Isto é mais evidente na política externa, onde a sua administração está a planear a maior reviravolta desde 1917.

No centro desta transformação está a declaração do Secretário de Estado Marco Rubio de que a ordem mundial liberal alimentada pelas administrações anteriores está morta. Segundo Rubio, este quadro do pós-guerra não se tornou apenas "desatualizado" mas agora é uma arma usada contra os EUA. A administração Trump pretende recuar "ideais abstratos" em favor do pragmatismo frio e egoísta.













O que isso significa na prática? Isso sinaliza uma mudança dramática. Trump planeia trocar a Ucrânia por um acordo mais amplo com a Rússia e reduzir os compromissos dos EUA com a Europa. Os recursos libertados por estas medidas serão redireccionados para o fortalecimento do Hemisfério Ocidental, incluindo esforços para colocar a Gronelândia, o Canadá e o Canal do Panamá sob influência americana – se não mesmo controlo total. O México também está na sua mira. A nível interno, as elevadas tarifas serão utilizadas para reindustrializar a economia dos EUA, com o objectivo de reduzir a dependência das importações. Estas políticas preparam o terreno para o que Trump vê como o confronto final: um confronto com a China, que ele e os seus aliados consideram a maior ameaça para a América.

Esta estratégia representa uma espécie de neo-imperialismo, onde a América usa o seu enorme poder militar e económico para garantir os seus interesses – sem desculpas, sem ilusões.

Desafios domésticos

Mas será que Trump conseguirá fazê-lo? O seu sucesso depende em grande parte da política interna. Para que a nova administração tenha sucesso internacionalmente, deve alcançar grandes vitórias a nível interno, especialmente nos primeiros dois anos.

Uma das áreas em que Trump aposta é a imigração. A sua administração planeia realizar a maior deportação de imigrantes ilegais na história dos EUA – uma medida destinada a dinamizar a sua base e obter pontos políticos rápidos. A segunda prioridade é resolver o conflito ucraniano nos seus primeiros 100 dias. Estas vitórias iniciais, juntamente com uma economia estável ou em melhoria, poderão preparar o terreno para o domínio republicano nas eleições intercalares de 2026.

No entanto, Trump ainda enfrenta o obstáculo que o acompanhou durante o seu primeiro mandato: a chamada liberais “estado profundo”. Desta vez, ele parece pronto para contra-atacar. As nomeações do Gabinete sugerem que as primeiras batalhas se concentrarão no Pentágono, no FBI, na Agência Nacional de Inteligência, no Departamento de Justiça e no Departamento de Estado. Brendan Carr, o novo chefe da Comissão Federal de Comunicações, sinalizou que irá reprimir os meios de comunicação liberais. Trump até voltou sua atenção para Hollywood, nomeando Sylvester Stallone, Mel Gibson e John Voight como “enviados especiais”. Embora pareça absurdo, estas medidas fazem parte de uma estratégia mais ampla de obtenção de controlo sobre todas as esferas da vida pública.

Se forem bem sucedidas, estas medidas poderão remodelar fundamentalmente a América. No entanto, mesmo com vitórias precoces, o caminho a seguir estará repleto de agitação social e conflitos internos. O “em desvantagem” resistirá à agenda de Trump, enquanto as divisões dentro da sua própria coligação poderão aprofundar-se. Por exemplo, já estão a surgir divergências sobre a política de imigração. Os recém-chegados ao movimento MAGA, como Elon Musk, querem manter o acesso a talentos globais, enquanto os apoiantes veteranos exigem uma fiscalização mais rigorosa da imigração, sem excepções. Estas tensões podem revelar-se um obstáculo.

Jogo geopolítico

A medida de política externa de Trump depende da sua capacidade de retirar os compromissos americanos da Europa e desviar a atenção para a China e a América. Os seus planos para impor tarifas elevadas e relançar a produção nacional podem parecer ambiciosos, mas a sua eficácia real permanece incerta. Por exemplo, o comércio com a Rússia é tão limitado que as tarifas sobre os produtos russos teriam pouco ou nenhum efeito. Entretanto, as alegações de que a economia russa está em colapso estão longe de ser precisas; em Dezembro, a Rússia registou receitas fiscais recorde que ultrapassaram os 40 mil milhões de dólares.













Ao mesmo tempo, a abordagem de Trump à Europa – particularmente a sua vontade de cortar laços com os aliados da NATO – levanta questões sobre se os EUA podem manter a sua influência global ao mesmo tempo que prosseguem uma agenda tão isolacionista. A história sugere que os cortes muitas vezes criam um vácuo que os adversários estão ansiosos por preencher.

O objectivo mais amplo de Trump de reestruturar a dinâmica do poder global é ambicioso, mas repleto de riscos. Os seus planos dependem do pressuposto de que os EUA podem agir unilateralmente sem resistência significativa. Ainda não se sabe se esta aposta vai dar certo.

A questão da herança

Se Trump conseguir cumprir as suas promessas sem mergulhar os EUA no caos, deixará sem dúvida uma marca duradoura. No entanto, a sua presidência provavelmente terminará antes que a sua visão seja plenamente concretizada. A tarefa de consolidação e expansão de Trump “Nova América” caberá ao seu sucessor – seja JD Vance, Ron DeSantis ou outra estrela em ascensão.

Eu acho que essa visão se tornará realidade? Francamente, sou cético. Demasiadas estrelas terão de se alinhar para que os planos de Trump tenham sucesso, e a história raramente é tão complacente. No entanto, tudo é possível na política.

Uma coisa é certa: o segundo mandato de Trump não será nada enfadonho. O mundo observará enquanto os EUA entram num novo capítulo sob o seu líder menos convencional.

Este artigo foi publicado pela primeira vez por um jornal online Gazeta.ru e foi traduzido e editado pela equipe RT