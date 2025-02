O retorno dos defensores retornando, de acordo com a Marvel TV Chief

Com temerário agora oficialmente no MCUO restante da Netflix Os defensores Eu poderia segui -lo no futuro, de acordo com a Marvel TV.

O que sabemos sobre um potencial que devolve os desfiladeiros do MCU?

Falando com a Entertainment Weekly sobre a próxima série Demolidor: Nascido de novo que chegou ao Disney+, perguntou ao chefe da Marvel Brad Winderbaum se havia planos de trazer de volta pessoas como Jessica Jones de Krysten Ritter, Luke Cage de Mike Colter ou Finn Jones ‘Iron Fist , o grupo que entendeu defensores no programa Netflix original, Como o Demolidor fez.

Winderbaum não se comprometeu com nada, mas percebeu que a equipe de TV da Marvel está animada em jogar na “Sandbox”, que é o mundo dos programas da Netflix. Ele também mencionou que, embora não possam fazer o que querem em uma história em quadrinhos, eles levaram em consideração essas “variáveis” e estão “explorando muito” a possibilidade.

“Não posso dizer muito, mas vou lhe dizer que é muito emocionante poder tocar nessa caixa de areia”, diz Winderbaum. “Obviamente, não temos recursos de narração ilimitados como uma história em quadrinhos (onde), se você puder desenhá -lo, pode fazê -lo. Estamos lidando com atores e tempo e a enorme escala de produção para construir um universo cinematográfico, especialmente na televisão. Mas posso dizer que todas essas variáveis ​​levadas em consideração, certamente é algo que é emocionante e que estamos explorando muito.

Os defensores estreou originalmente em 2017 na Netflix e viram um formulário de grupo composto por vários outros personagens dos projetos relacionados à Marvel da serpentina. A série foi criada após a segunda temporada de Demolidor e continuou a Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, todos unidos para se unir e tomar a mão na cidade de Nova York.

Embora não esteja claro se alguém dos outros projetos da Netflix aparecerá, vários parecem estar prontos para fazê -lo. Krysten Ritter, que interpretou Jessica Jones, disse em dezembro que estava mais do que pronta para voltar ao jornal e até pediu brincando Winderbaum para começar.

“Brad Winderbaum disse isso? Isso é realmente emocionante de ouvir. Não é esse o cara que faz a ligação? Ritter disse. “Vamos, Brad! Nós vamos começar. Vamos fazê-lo. Eu estarei pronto ”, disse Ritter durante uma entrevista, quando disseram que Winderbaum gostaria que Jones voltasse.

(Fonte: Entretenimento semanal)