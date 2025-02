O réu queria em um caso de assassinato duplo preso após a reunião

Um réu em um caso de assassinato duplo foi preso após um encontro com a polícia na área de Captainganj do distrito, informou a polícia no domingo (2 de fevereiro de 2025).

A reunião ocorreu na quinta -feira (30 de janeiro de 2025), perto da vila de Garha Gautam, quando uma equipe conjunta da polícia de Captainganj e Dubouliya, juntamente com o Grupo de Operações Especiais (SOG), tentou parar o réu.

O oficial do círculo da cidade (CO) Satyendra Bhushan Tiwari disse que, quando a polícia encurralou Balveer, ele tentou fugir e abriu fogo para a equipe policial.

A polícia retalia e, durante a troca de incêndios, Balveer sofreu uma lesão de bala na perna direita. Ele foi então preso e admitido em um hospital.

Balveer, também conhecido como Munnar, foi procurado em relação ao duplo assassinato de sua tia e sua filha na cidade de Setha em dezembro. Ele estava fugindo do crime e uma recompensa de ₹ 50.000 em sua prisão havia sido anunciada, informou a polícia.

A polícia recuperou uma pistola ilegal de 315 orientações de 315, um cartucho vivo e dois cartuchos gastos em sua posse.