O secretário-chefe da AP sublinha o compromisso do governo com o lançamento faseado da missão LiFE

O secretário-chefe K. Vijayanand divulgou um pôster sobre Mission LiFE (Estilo de vida para o meio ambiente) em uma reunião com o consultor de mídia da região sul do Bureau of Energy Efficiency (BEE), A. Chandra Sekhar Reddy, e o diretor executivo da AP State Energy Conservation Mission (APSECM), BAVP Kumar Reddie. Domingo.

Missão A LiFE defende práticas de vida sustentáveis, eficiência energética e uma transição para uma economia circular.

O Sr. Vijayanand sublinhou o compromisso do Governo do Estado com uma implementação faseada da Missão LiFE e destacou a importância das consultas globais para preparar um plano de acção eficaz. Ele sugeriu que o BEE fornecesse apoio financeiro às MPME para lhes permitir adoptar tecnologias energeticamente eficientes, incluindo auditorias energéticas com grau de investimento e mecanismos avançados de monitorização.

Além disso, o Secretário-Chefe disse que o Ministro-Chefe enfatizou a necessidade de conclusão dentro do prazo dos projetos de energia renovável e eficiência energética.

Para mostrar as iniciativas do Estado relacionadas com a Missão LiFE, o governo planeia organizar uma cimeira global sobre eficiência energética em colaboração com a BEE, acrescentou o Sr.