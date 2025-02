O Secretário Geral da AICC, Selja Kumari, exige uma ofensiva contra falsos agentes

Com um grande número de jovens de Haryana, recentemente deportado pelos Estados Unidos, o Secretário Geral do Comitê do Congresso da Índia, Kumari Selja, instou o governo a lançar uma grande ofensiva em escala contra agentes de viagens falsas.

Em um comunicado à imprensa, a Sra. Selja disse que o governo deve primeiro investigar quantos jovens viajaram ilegalmente para diferentes países e depois assumir a responsabilidade por trazê -los de volta com dignidade e garantir sua reabilitação apropriada.

Ao questionar a intenção do governo, ele disse que o Departamento de Cooperação Exterior foi estabelecido em Haryana em 2019 e que o governo alegou que ajudaria os jovens a viajarem para o exterior, no entanto, o povo de Haryana estava sendo vítima de agentes de viagem falsos.