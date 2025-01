O secretário-geral Tushar Mehta levanta a questão da certificação halal de produtos não cárneos perante a Suprema Corte

O procurador-geral da Índia, Tushar Mehta, levantou na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) a questão da certificação halal de produtos não-carne, como barras de ferro e cimento, perante a Suprema Corte, perguntando por que deveria ser obrigatório que os não-crentes pagassem um valor mais alto. custo para halal. -produtos certificados.

O oficial de justiça apresentou observações perante o tribunal superior, que estava a ouvir apelos que contestavam uma notificação que proibia o fabrico, armazenamento, venda e distribuição de produtos alimentares certificados halal dentro da UP, exceto itens produzidos para exportação.

“No que diz respeito à carne halal, ninguém pode ter qualquer objeção. Mas Vossas Senhorias ficariam surpresos, assim como eu fiquei surpreso, que mesmo as barras de cimento e ferro usadas fossem certificadas como halal”, disse Mehta a um tribunal pelos juízes BR. Gavaí. e Agustín George Masih.

Ele disse que as agências de certificação halal estão cobrando e o valor total arrecadado no processo pode chegar a alguns milhões de rúpias.

“Mesmo ‘atta’ (farinha de trigo) e ‘besan’ (farinha de grão de bico) devem ser certificados halal. Como pode ‘besan’ ser halal ou não halal?” Mehta perguntou.

O advogado que representa os peticionários disse que a política do Centro diz que se tratava de uma questão de estilo de vida.

“Tudo isso é voluntário. Ninguém obriga ninguém”, disse o advogado dos peticionários.

O alto funcionário judicial referiu-se aos não crentes, que não consumiam produtos com certificação halal, e perguntou por que deveriam ser obrigados a pagar um preço mais elevado só porque algumas pessoas queriam produtos com certificação halal.

O advogado dos peticionários disse que era uma questão de escolha.

O tribunal foi informado de que o Centro havia apresentado uma declaração juramentada sobre o assunto.

O tribunal superior concedeu quatro semanas aos peticionários para apresentarem tréplica e disse que o assunto seria ouvido na semana que começa em 24 de março.

A notificação datada de 18 de novembro de 2023 foi emitida pelo gabinete do comissário da Administração de Segurança Alimentar e Medicamentos de Uttar Pradesh, de acordo com a Lei de Padrões e Segurança Alimentar de 2006.

Na sua contra-declaração apresentada ao tribunal superior, o Centro disse que a queixa do peticionário estava relacionada com a notificação datada de 18 de novembro de 2023 emitida pela Administração de Medicamentos e Segurança Alimentar de Uttar Pradesh, que estava inteiramente sob a jurisdição e autoridade do estado.

Ele disse que o Ministério do Comércio e Indústria do Centro não tinha papel ou autoridade sobre tais regulamentos ou notificações a nível estatal e um FIR foi registado contra um dos peticionários em Lucknow num caso relacionado com a certificação Halal.

A declaração dizia que o ministério estava principalmente preocupado com a promoção e regulamentação do comércio interno e internacional, o crescimento industrial e a promoção das exportações na Índia.

Ele disse que o ministério não tem nenhum papel direto ou indireto na aplicação, regulamentação ou administração de leis relacionadas à segurança alimentar, administração de medicamentos ou quaisquer outras questões levantadas na petição.

“Com o objetivo de agilizar o processo de certificação halal de carne e produtos cárneos como halal da Índia, o Departamento de Comércio e a APEDA (Autoridade de Desenvolvimento de Exportação de Produtos Alimentares Agrícolas e Processados), que é um órgão regulador para exportação de carne, produtos agrícolas e alimentos processados ​​solicitaram à QCI que desenvolvesse um sistema nacional para a certificação de produtos halal”, disse ele.

A declaração afirma que o Conselho de Qualidade da Índia (QCI) desenvolveu o esquema intitulado ‘Esquema Indiano de Avaliação de Conformidade (i-CAS)-Halal’ de acordo com os padrões internacionais.

Em 2024, o tribunal superior procurou respostas do governo da UP e de outros sobre fundamentos separados que contestavam a notificação que proíbe o fabrico, armazenamento, venda e distribuição de produtos alimentares certificados halal em Uttar Pradesh, exceto itens produzidos para exportação.

O advogado dos peticionários disse que um FIR foi apresentado na UP contra um dos peticionários e outras entidades, alegando que estavam emitindo certificados halal falsos para obter ganhos financeiros.

Várias petições, incluindo as da Halal India Private Limited e outros e do “Jamiat Ulama-I-Hind Halal Trust”, foram apresentadas perante o tribunal superior.

Em Janeiro do ano passado, o tribunal superior, ao ouvir um apelo do Jamiat Trust, ordenou que nenhuma acção coerciva fosse tomada contra o trust e os seus funcionários em conexão com o FIR apresentado em Lucknow relativamente à certificação Halal.