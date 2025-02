O segundo juiz se prepara para bloquear o subsídio federal de Trump congelado

Um segundo juiz federal disse que o governo Trump implementará uma quebra geral de subsídios federais na segunda -feira mais tarde.

A juíza do distrito americano Loren Alikhan no final de uma audiência de 90 minutos em Washington, DC, expressou preocupação de que o plano ainda esteja em vigor, apesar do término do Escritório de Memomo de Administração e Orçamento.

O Departamento de Justiça, que representa o governo Trump, contestou que os fundos liderados no memorando da OMB estavam sendo restritos, argumentando que os únicos fundos que permanecem congelados fazem parte das ordens executivas de Trump.

Mesmo assim, o juiz disse que os demandantes mostraram que alguns financiamentos que ficaram fora dos parâmetros da ordem executiva eram inacessíveis.

“Eu não quero esconder a bola. Notarei que estou inclinando -me a favor de encontrar isso, não discutindo, porque, na noite passada, as pessoas que não podem acessar plataformas de financiamento ”, disse Alikhan.

Ele pediu às organizações e organizações de saúde sem fins lucrativos que exigiram que elas propusessem a linguagem para o alcance de sua ordem na segunda -feira à tarde, o que eles fizeram rapidamente, e o governo respondeu dentro de três horas. Alikhan disse que espera assinar antes de sua ordem atual que preserva o status quo expira às 17h EST.

“Até que meu pedido seja emitido, ele não leva nada ao banco ou ao portal de pagamento, como”, alertou Alikhan.

Sua ordem seria adicionada a um bloco existente emitido na sexta -feira por um juiz a favor de 22 estados liderados pelo democrata. Ambos as demandas desafiam o memorando da OMB na semana passada, que instruiu amplamente as agências federais a interromper subsídios e empréstimos.

O Departamento de Justiça tentou evitar as duas demandas argumentando que os casos são discutíveis agora que o memorando foi encerrado.

O advogado do Departamento de Justiça, Daniel Schwei, disse na audiência na segunda -feira que qualquer financiamento restante Freez certos subsídios que apóiam os migrantes.

“O fato de os fundos podem ser interrompidos, isso não significa que seja atribuível à nota do OMB agora exausta”, disse Schwei.

Os demandantes deram o alarme que a pausa generalizada ainda está avançando. Eles apontaram uma declaração do secretário da Casa Branca e depoimentos de indivíduos e empresas que expressam problemas que recuperam fundos de agências como a National Science Foundation.

“Seu pequeno negócio, você sabe, pesquisa e desenvolvimento científico”, disse Kevin Friedl, principal consultor da democracia, um grupo jurídico de esquerda que representa os demandantes e está envolvido em quatro outras demandas pendentes que desafiam as ações executivas recentes Trump.

“O governo nunca sugeriu que a pesquisa básica da física esteja de alguma forma relacionada à wokeness ou à equidade marxista, ou a qualquer um dos outros objetivos do memorando de OMB, e nunca apresentou nenhuma outra explicação para essa ou muitos outros congelados que amplamente documentamos”. Friedl continuou.

O juiz citou essas declarações enquanto previa sua decisão, indicando que os desafios haviam cumprido os quatro tribunais de prova de fatores, concedendo tais solicitações de socorro de emergência.

“As organizações que não têm nada a ver com ordens executivas, que fazem coisas como instalar rampas para cadeiras de rodas ou apoiar pequenas empresas, viram o risco de colocar as pessoas e potencialmente entrar em colapso completamente porque não estão recebendo os fundos. E acho que isso é suficiente ”, disse Alikhan.

Schwei reconheceu alguns dos problemas, mas insistiu que as agências teriam corrigido rapidamente o curso. Ele enfatizou que os demandantes não poderiam buscar a intervenção dos tribunais no memorando agora resgatam, argumentando que, em seu lugar, eles precisariam exigir diretamente pelas ordens executivas de Trump que desafiavam a decisão de uma agência específica de congelar os fundos.

“Pelo menos seria uma demanda gerenciável”, disse ele.

“Aqui, eles estão desafiando o memorando precursor e dizendo que, porque desafiamos o memorando, este Tribunal agora tem autoridade para forçar o desembolso da assistência financeira federal em todo o governo federal. E isso não é uma posição sustentável ”, acrescentou Schwei.

