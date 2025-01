O Senado coloca Noem nas portas da confirmação do DHS

O governador de Dakota del Sur, Kristi Noem (R), deu outro passo em direção à direção do Departamento de Segurança Nacional quando o Senado votou na sexta -feira para avançar para uma votação final de confirmação.

Os senadores votaram 61-39 para quebrar o obstrucionismo contra a nomeação de Noem na noite de sexta-feira.

A confirmação de Noem lançaria a última parte da equipe de segurança nacional central do presidente Trump.

A Câmara aprovou rapidamente Marco Rubio para dirigir o Departamento de Estado após a posse de Trump na segunda -feira e finalmente confirmou o diretor da CIA, John Ratcliffe e o Secretário de Defesa, Pete Hegseth, em suas posições na quinta e sexta -feira, respectivamente.

Os republicanos veem Noem como parte integrante da implementação dos planos de imigração de Trump, que incluem a deportação de grandes tiras de imigrantes que entraram ilegalmente no país e no fim de vários canais legais para entrar no país.

“Ela garantirá a fronteira”, disse o líder da maioria do Senado, John Barraso (R-Wyo.).

Ele também a elogiou como uma “escolha excelente e bem qualificada”.

“Governador. Noem entende o que é necessário para abordar a crise nas fronteiras ”, continuou ele. “Como ele disse em seu público, ele garantirá que nossos agentes de patrulha de fronteira e nosso grupo de imigração e alfândega tenham todas as ferramentas, recursos e apoio necessários para cumprir sua missão de maneira eficiente e eficaz”.

Noem estava a caminho da confirmação depois que o governo do Senado e o Comitê de Segurança Nacional a aprovaram com uma recontagem de 13 a 2 na segunda -feira.

Ele ganhou o elogio do principal democrata que supervisionou sua revisão.

“Durante sua audiência de confirmação, pressionei o governador Noem para deixar de lado ideologias partidárias e seguir os fatos quando se trata das ameaças que nossas comunidades enfrentam, se estamos falando sobre garantir nossas fronteiras, terrorismo interno e externo, ou até cada vez mais devastador desastres naturais . Desastres ”, disse o senador Gary Peters (D-Mich.), O principal democrata do Comitê de Assuntos Internos e Governamentais do Senado, após uma votação para apoiá-lo.

“Dada a sua disposição de trabalhar bipartisamente para abordar essas e outras ameaças à nossa segurança nacional, votei para obter sua indicação do comitê e enviá -la para a plenária do Senado para consideração”.

Na ausência de um acordo com os democratas para acelerar a aprovação final, Noem será confirmado no domingo de manhã como parte de uma rara sessão de fim de semana para analisar as eleições do gabinete Trump.

Barraso disse que atrasar a indicação de Noem faz pouco sentido, apontando o voto do comitê e o apoio de Peters.

“O senador Schumer atrasará desnecessariamente uma votação de confirmação que seu líder democrata apoia apenas para obstruir o presidente Trump?” perguntado.

Se confirmado, NOEM supervisionaria um departamento importante para realizar a agenda de imigração de Trump, incluindo a segurança nas fronteiras e a aplicação da lei dentro do país.

O Secretário Interino já tomou medidas para conceder aos dois poderes estendidos para expulsar os migrantes, incluindo aqueles que permitiram entrar no país temporariamente sob o presidente Biden.

Noem também seria responsável por supervisionar os agentes da TSA que realizam controles nos aeroportos, bem como a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, que foi afetada por uma série de desastres naturais consecutivos.

Depois de Noem, a Câmara Alta lidará imediatamente com duas confirmações: Scott Best como secretário do Tesouro e ex -representante Sean Duffy (republicano de Wisconsin) como chefe do Departamento de Transportes.

