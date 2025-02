O Senado instala Russell Vought como o próximo chefe de orçamento de Trump

Os republicanos do Senado confirmaram Russell Vought na quinta -feira, a eleição do presidente Trump para dirigir o Escritório de Orçamento e Gestão (WBO), diante dos crescentes ataques democráticos em seus laços com o projeto 2025 e os esforços do presidente destinados a fundos já aprovados pelo Congresso.

O Senado votou 53-47 ao longo das linhas de jogo para confirmar Vought na noite de quinta-feira.

Os republicanos que se alinham por trás de Vought citaram sua experiência como chefe da OMB durante o primeiro mandato de Trump no cargo. Alguns também elogiaram suas propostas anteriores para reduzir as despesas federais, já que o presidente e seus aliados tentaram fazer esforços significativos de redução de custos em uma oferta destinada a tornar o governo mais “eficiente”.

“Embora eu tenha ficado desapontado ao ver o déficit orçamentário anual de nossa nação crescer durante o primeiro mandato do presidente Trump, continuo otimista com o candidato do presidente Trump, Russell Vaught”, o senador Rand Paul (R-Ky.), Um conservador conservador e o Senado Chefe do Comitê de Segurança Nacional e Assuntos do Governo, disse ele sobre a Vought durante a audiência de confirmação do painel no mês passado.

Ele também descreveu Vought como “um defensor constante da sanidade fiscal e sugeriu continuamente estratégias para reduzir o excesso de gastos”.

Os democratas criticaram a indicação da Vought no público nas últimas semanas, bem como em uma série de conferências de imprensa.

Eles confiscaram seu trabalho anterior como fundador do Center for Tank Tank para renovar a América e sua participação como um arquiteto -chave por trás do projeto 2025, o plano conservador produzido pela Heritage Foundation, que muitas vezes era o objetivo dos ataques democráticos durante o ciclo de presidencial Eleições de 2024.

Os ataques só aumentaram após as recentes ordens de Trump destinadas a fundos federais aprovados sob o governo anterior, incluindo dólares para leis climáticas e infraestrutura. As ordens causaram incerteza generalizada sobre os programas em jogo, à medida que o governo enfrenta desafios legais sobre os movimentos.

“Ele é o arquiteto do desmantelamento de nosso governo federal, nos prejudicando os portais fechados do Medicaid, com o fechamento da cabeça, com as agências explodindo ilegalmente e os servidores que são apreendidos, temos que se defender”, senador Brian Shatz (D -Hawaii), disse um apropriador principal, disse quarta -feira, referindo -se a Vought.

O senador fez os comentários antes dos comentários sobre o plenário do Senado, já que ele e outros democratas falaram horas de discursos em uma rara sessão durante a noite na noite de quarta -feira em protesto contra a indicação de Vought.

A posição de Vought na lei de controle de incorporação, que estabelece limites nos poderes do presidente para restringir o financiamento aprovado pelo Congresso, também chamou a atenção nas últimas semanas. Embora a Vought tenha prometido que o governo manterá a lei, ela reiterou sua posição nas audiências de que a medida é inconstitucional.

