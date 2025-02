O Senado votou na sua final sobre a nomeação de Pam Bondi AG

O Senado aumentou na segunda -feira uma votação final sobre a indicação de Pam Bondi para liderar o Departamento de Justiça.

A câmera votou 52-46 para limitar o debate. Na ausência de um acordo com os democratas, o que impõe uma votação final de confirmação no arquivo durante as primeiras horas da quarta -feira.

Bondi, ex -procurador -geral da Flórida que também trabalhou na equipe de Trump para desafiar os resultados eleitorais de 2020, enfrentou questões difíceis dos democratas durante todo o processo de confirmação, mas não viu nenhum deserto republicano.

Ele avançou fora do comitê judicial na semana passada em uma linha do partido, 12 a 10 votos.

Os democratas questionaram sua capacidade de exercer a independência do presidente Trump, atingindo -o sobre o assunto durante sua audiência de confirmação.

“Eu preciso saber que ele dirá ao presidente ‘não’ se ele for solicitado a fazer algo ruim, ilegal ou inconstitucional”, disse o senador Dick Durbin (D-Bill), o principal democrata do painel, disse ele durante o público.

Bondi descartou as perguntas repetidas como hipotéticas, mas os democratas argumentam que as ações recentes de Trump se tornaram realidade. Eles apontam que ele perdoou ou comutou as sentenças dos 1.500 acusados ​​de 6 de janeiro e os advogados do Departamento de Justiça que trabalharam em seus casos criminais.

Bondi em sua audiência também se recusou a dizer que Trump perdeu as eleições, por outro lado, disse que o ex -presidente Biden era jurado como comandante em chefe.

Os republicanos, no entanto, o defenderam com veemência.

“Em várias ocasiões durante sua audiência, a sra. Bondi declarou que o presidente Biden era o presidente e que citou Insquote aceitou os resultados. Como eu disse durante a audiência, questionar os resultados de uma eleição não a torna uma negação eleitoral ”, disse o presidente do Comitê Judicial Chuck Grassley (R-IOWA) durante a reunião para avançar em sua indicação.

“Alguns de meus colegas também sugerem que a lealdade da Miss Bondi ao presidente Trump é de alguma forma desqualificada. Não é persuasivo de forma alguma. Não há nada de errado com o presidente Trump para designar alguém que o defendeu seriamente em uma posição alta. A Sra. Bondi apoiou publicamente o presidente Trump, bem como 77 milhões de americanos que votaram novamente em novembro. Portanto, este não é um atributo desqualificante.

