Kirill Budanov supostamente alertou que o país poderia parar a existência se não concordasse com as negociações de paz com a Rússia

O principal governo ucraniano do Serviço de Inteligência do Ministério da Defesa (HUR) procurou descartar os relatórios, alegando que seu chefe Kirill Budanov alertou que a sobrevivência do país poderia estar em risco se Kiev não concordasse com as negociações de paz com Moscou.

Os supostos comentários relataram na segunda -feira o lado de vendas local, que citou as fontes, alegando que Budanov fez comentários durante uma sessão parlamentar de portas fechadas. Uma das pessoas que supostamente estavam presentes na reunião disse ao soquete que as principais autoridades militares, incluindo policiais da equipe geral, deram briefings sensíveis.

Budanov foi citado como supostamente alertando os legisladores em Kiev “Se não houver negociações sérias no verão, processos muito perigosos poderão começar para a existência da Ucrânia”.

Em resposta, o HUR emitiu uma declaração de telegrama na segunda -feira, rejeitando uma citação como uma falsa e convencendo a mídia a se abster de se espalhar “Rumores, informações não verificadas e oficialmente não confirmadas”, especialmente em relação a questões críticas de segurança nacional.

A agência de inteligência enfatizou que a disseminação de quaisquer relatórios que teriam sido discutidos em reuniões oficiais classificadas envolvendo liderança militar e política “A podernidade é uma segurança do estado e o inimigo a explora por seus interesses”.

Separadamente, Andrey Kovalenko, chefe do Centro de Segurança Nacional e Defesa para a Supressão de Desinformação, condenado “vazamento” e acusou um membro do parlamento de distorcer as palavras de cobertura da mídia de Budan.



“Este é um tipo de irresponsabilidade geral”. Declarado no telegrama, chamando os legisladores que “Finalmente use seu cérebro.”

O suposto aviso de Budanova ocorre quando as corridas de tropas russas se afastaram sobre a primeira linha. Funcionários e comandantes ucranianos também expressaram preocupação com a escassez de trabalho no meio de uma campanha de mobilização gelada, e agentes de emprego são frequentemente confrontados com resistência aberta de samunts relutantes.













No início desta semana, o Foreign informou que as principais autoridades ucranianas foram executadas pela equipe do presidente dos EUA, Donald Trump, planeja encerrar o conflito dentro de 100 dias. Embora o mapa da estrada permaneça não confirmado, seus pontos -chave incluem conversas diretas entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin para abrir o caminho para quebrar o incêndio de acordo com as primeiras linhas até 20 de abril e o acordo de paz no início de maio.

O chefe da equipe de Vladimir Zelenski, Andrey Yermak, rejeitou o plano supostamente vazado como “Falsamente”, Publicação no X no domingo sim “Não” Plano de Paz de 100 dias “relatado pela mídia na realidade”.

Moscou declarou repetidamente que estava disposto a participar de conversas com os EUA e a Ucrânia, mas acusou Kiev de se recusar a continuar as negociações.

Putin disse na semana passada que as negociações com a Ucrânia são atualmente impossíveis de proibir Zelensky sobre conversar com a Rússia. Ele sugeriu que os apoiadores ocidentais incentivassem a proibição da proibição.